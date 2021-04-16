日前有立委驚爆，接獲將來銀行內部「吹哨人」檢舉，直指將來銀行總座劉奕成並非自行請退，竟是遭持股41.9%的大股東中華電(2412)逼退，且其資訊系統建置採購標案也被中華電硬包，事發至今，中華電首度發聲，提出4點聲明澄清。

中華電提出4點澄清聲明:

1.有關將來銀行前任總經理劉奕成請辭乙節，劉奕成先生親自多次對外表示係自動請辭，完全與中華電信派任將來銀行之吳麗秀董事無任何之牽涉或關係。

2.有關中華電信承攬將來銀行之銀行核心資訊系統案，係經過將來銀行的對外公開招標遴選程序，並經將來銀行董事會審議通過，過程合法合規；審查過程，中華電信派任之董事完全遵守法規，依銀行法及利害關係人原則，迴避相關審查作業，絕無自肥及知法犯法情事，特此鄭重澄清。

3.有關媒體指涉中華電信與將來銀行各股東意見各有算計乙節，特予澄清，因中華電信轉投資將來銀行的目的，本於促進我國數位金融(FinTech)產業發展之初衷，投入資金及資源，盡心盡力協助將來銀行發展，所以中華電信與將來銀行各股東間，乃基於共同理念，齊心齊力，為打造我國純網路銀行提供國人普惠金融服務，投入資金，也是基於一致的目標而努力。

4.中華電信秉持誠信，遵守法規。未來若與將來銀行業務上往來，必定合法合規辦理，絕不容許違法、違規的情事發生，特此聲明。

(時報資訊)