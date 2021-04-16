彰化縣長王惠美（左）親自前往牧場參觀，並致贈30萬元青年創業補助獎勵金，給施友超、吳宜家夫妻。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（中）在牧場內看施友超示範自家開發的天香羊肉爐如何料理。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府勞工處提供彰化縣18歲至45歲的青年創業獎勵補助，創業研習課程上課達30小時，就可提案申請，青年創業獎勵金最高30萬元；已有9人獲得補助。（謝瓊雲攝）

芳苑鄉34歲青農施友超一家3代都是酪農戶，畜養肉羊，他婚後放棄美商晶圓廠高級工程師光環和百萬年薪，回家接手養羊，還將自家羊肉爐品牌發揚光大，開發真空小包裝，成功打開宅配市場。

施友超是成功大學化工系研究所畢業碩士高材生，畢業後進入美光科技工作，是人人稱羨的高科技晶圓廠工程師，孝順的他看到父母年老，日復一日養羊，載羊隻到市場販售，擔心雙親體力無法負荷，因此與妻子吳宜家討論後，5年前決定離職、從台中搬回家，接手牧場養羊。

施友超表示，起先只是在牧場內幫忙養羊，飼養技術和牧場管理都從頭學起，在逐步改為高床飼養，由於肉羊吃的草料和飲水都很乾淨，所以羊肉吃起來沒腥羶羊騷味。

他們發現羊肉爐消費年齡偏高，主要是年輕人怕羊騷味，加上不懂怎麼自己料理，為了研發羊肉爐料理，夫妻兩還前往台中上課進修，考取中餐丙級技術士證照，一邊，自創「天香羊肉爐」品牌，更進一步開發真空包裝羊肉爐，打開小家庭宅配市場。

他說，自家羊肉爐添加7種天然中藥材，以中藥湯底熬煮帶皮羊肉塊，結合在地優質蔬菜、菇類等優質農產品，湯頭鮮甜、羊肉滋補，今年更嘗試自己整地種植蘆筍，希望讓宅配客戶可以自行加購新鮮羊肉涮羊肉爐或炒蘆筍等青蔬，有更多選擇。

彰化縣長王惠美16日前往牧場參觀，對於夫妻倆讓消費者用產地價買到新鮮、好吃的羊肉，改變以往酪農畜牧業只是前端飼養的舊觀念，取而代之的是從飼養、加工到餐桌，一條龍模式服務是創新轉型成功典範。她親自頒贈30萬元創業補助獎勵金，她說縣府要當青年後盾，以實際行動支持返鄉青年，歡迎大家返鄉留鄉在地創業。

勞工處長吳蘭梅指出，去年起提供彰化縣18歲至45歲的青年創業獎勵補助，只要上滿創業研習課程達30小時，就可提案來申請青年創業獎勵金，最高30萬元，幫青年圓夢，目前已有9人獲得補助。

另外，為了協助青年順利創業，勞工處即將開辦「青年圓夢創業學堂」、「農客松-青農就創業課程」、「女力展翅就創業促進課程」、「網路新經濟就創業促進講座」等多項免費的創業課程；並首創青年創業陪伴式輔導服務，請專業顧問一對一陪伴輔導。同時提供公益換租、活化老屋做為創業場域，及「幸福圓夢創業貸款」由縣府負擔利息等青年創業支援方案。

(中時 )