LG致力於提供消費者便利且智慧的生活體驗，今(16)日於台北3C家電展發表LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調，全系列皆內建 WiFi，支援 LG ThinQ App 遠端串聯監控，透過App能遠端控制家用空調還有監控空調耗電量。將於5月在各大通路正式販售。

IoT 智慧物聯時代來臨，LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調 2021 全系列皆內建 WiFi 功能，打造更完整家用物聯網生態，讓消費者享受更加智慧、便利生活。使用者透過LG ThinQ App 即能隨時遠端操控，簡易操作介面可依需求調整，隨時控管電力使用量進行能源監測，還能設定目標，有效管理用電量，更能即時監測室內空氣品質，關注家人健康。

LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調全系列皆採用雙迴轉變頻壓縮機，具有較大運轉頻率，降低運轉時的能源轉換耗損，節省更多能源更加省電，也讓空調運轉更加穩定，運轉時更安靜，同時比傳統定頻壓縮機冷卻速度更快、範圍更廣、持續時間更長，全系列皆符合 CSPF 能效 1 級規範，且提供 10 年保固，強大效能及長效保固，盡情享受一流高品質。

雙迴轉變頻壓縮機比傳統定頻冷氣能節省 70% 以上的能源，亦減少 40% 震動耗損；智慧節能模式，可依照室內人數以及活動量選擇不同的冷流吹送程度，控制壓縮機轉速有效減少耗電量，達到最經濟又舒適的效果；還可以透過LG ThinQ App隨時監控電量。

獨家設計 15˚ 水平傾角線流扇及直流無刷風扇馬達，讓雙迴轉變頻壓縮機運轉時更加穩定，並搭載主動式低震動控制 (ALVC) 機制，穩定不平衡所產生的震動降低噪音，因此舒眠模式下運轉音量最低只有 19dB，比圖書館更安靜，寧靜舒爽一覺到天亮。

運轉頻率較大的雙迴轉變頻壓縮機，使空調冷卻速度加快 40%，搭配 25% 加大版線流扇，可排出更強勁氣流，強化冷房效率，冷卻出風口加大 9%，氣流最遠可吹至 25 公尺，讓冷空氣更快送到每一個角落。

LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調全系列雙迴轉變頻壓縮機皆獲得德國萊茵 TÜV 集團產品節能速冷驗證，且 LG 也提供雙迴轉變頻壓縮機 10 年保固，搭配可提升面抗鏽蝕性與耐用性、延長空調產品使用期限的「抗鏽蝕金散熱片」及強化機體整體耐久能力的「電壓突波保護機制」，為消費者帶來更長久的承諾，耐用更安心。

LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調豪華清淨系列，結合冷氣、空氣清淨機與除濕機多重優點，不僅內建自動乾燥清潔功能，保持機體乾燥，避免黴菌跟酸臭味產生，更搭配懸浮微粒感應器、負離子產生器、強力靜電微塵濾網、燈號數據空氣品質雙重智慧顯示器等多項功能，有效淨化空氣、抑制除臭，還搭載 LG 獨特 UV nano 技術，有效消毒 99.9% 的細菌，減少有害物質、提供清淨好空氣守護家人，在家也能享受舒適健康的涼爽生活。

獨家 UV nano 技術，有效消滅活葡萄球菌和大腸桿菌等細菌，實驗證實 30 分鐘內消除超過99.9%的細菌，輕鬆迎接防疫新生活。空調開啟後，會自動開啟感應器，並精準偵測 PM1.0、PM2.5、PM10 懸浮微粒濃度，最小可偵測至 0.7 微米，並透過四色燈號及精準數值加以提醒，即時監控居家空氣品質。負離子產生器可釋放超過 500 萬個負離子，可以包覆空氣中，甚至家具及衣服上的懸浮微粒，減少有害物質，同時微塵濾網表面的強力靜電，可吸附及捕獲花粉、細粉塵、過敏原等會引起呼吸道疾病的有害微小物質，有效濾淨空氣，還給家中乾淨好空氣。

LG 重視台灣消費者對於產品售後服務的需求及期望，售後服務採直營管理，建立系統化及效率化標準，即時且完善地處理顧客需求，並榮獲 ISO 國際雙驗證肯定，並設置 10 處直營服務據點及客戶服務中心，擴大服務動能，更推出 LG Careship 產品尊榮服務，到府養護、教學等多項專屬方案，提供全方位售後體驗。

LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調全系列新品於 4 月 16 日至 4 月 19 日於台北電器空調 3C 影音大展盛大上市，消費者不僅於展場可一次購足所需家電，凡購買 LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調指定機種，即可兌換送 LG 口罩型空氣清淨機一台，多項超值好禮，要買要快！

(科技)