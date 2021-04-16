金門后盤山路段降速 逾50公里開罰 16:532021/04/16 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金寧鄉環島北路2段后盤山路段自本月17日起，行車最高速限由時速60公里調降為50公里。（縣府觀光處提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金門縣府完成速限50標誌設置作業，提醒民眾留意配合。（縣府觀光處提供） 金門縣府觀光處今天宣布，金寧鄉環島北路2段后盤山路段自本月17日起，行車最高速限由時速60公里調降為50公里，提醒民眾留意配合，以免超速受罰。 觀光處說明，后盤山西山社區鄉親反映指出，環島北路2段后盤山為彎曲斜坡路段，且駕駛人車速普遍過快，對當地民眾帶來很大安全威脅，經相關單位實地現勘並提送金門縣道路交通安全聯席會報審議決議調降速限，警方將派員在該路測速取締，以維護用路人安全。 台積電開低 台股早盤續在高檔震盪 基隆科技執法上路 聲音照相一天取締53噪音車 (中時 ) #后盤山 #50 #觀光處 #環島北路 #速限 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 尋幽訪勝漁港遊 世外桃源六塊厝 13:262021/04/15 旅遊 海外售價 128 萬元起跳，Audi Q4 e-tron、Q4 e-tron Sportback 量產車型正式公開 08:562021/04/16 汽車情報-汽車新聞 登山客拍照不安分 石門山標示牌遭坐垮 10:422021/04/16 社會 清水隧道通過安全檢測 林佳龍宣布通車日提早一天 16:012021/04/16 社會 池上梅農自救 邀旅客採果旅遊 04:102021/04/16 焦點要聞 打造捷運台中！綠線上路，藍線、橘線接棒發動 03:252021/04/16 寶島 《集中市場》台股回神登高 外資連2買 15:242021/04/16 財經 桃園改裝電動自行車時速破百公里 去年釀4死676人傷促警加強稽查 19:582021/04/15 生活 東區勞工健康服務中心成立 可望服務宜花東逾50萬勞工 16:592021/04/16 生活 《台北股市》盤中焦點股：亞泥、世芯-KY、台聚、華紙、友勁、宏達電 10:002021/04/15 財經 興櫃股王大風吹 采鈺盤中重挫 綠界篡位2小時 09:542021/04/15 證券．權證 寶島熱門新聞 金門后盤山路段降速 逾50公里開罰 - 寶島 彰化東區新摩天樓 代理大金空調的和泰興企業斥資5億打造起家厝 - 寶島 美光工程師 回芳苑故鄉養羊自創羊肉爐品牌 - 寶島 媽祖說：「噓…學生在考試 請安靜」 俏皮標語吸睛 - 寶島 打造捷運台中！綠線上路，藍線、橘線接棒發動 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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