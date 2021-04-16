金門縣府完成速限50標誌設置作業，提醒民眾留意配合。（縣府觀光處提供）

金門縣府觀光處今天宣布，金寧鄉環島北路2段后盤山路段自本月17日起，行車最高速限由時速60公里調降為50公里，提醒民眾留意配合，以免超速受罰。

觀光處說明，后盤山西山社區鄉親反映指出，環島北路2段后盤山為彎曲斜坡路段，且駕駛人車速普遍過快，對當地民眾帶來很大安全威脅，經相關單位實地現勘並提送金門縣道路交通安全聯席會報審議決議調降速限，警方將派員在該路測速取締，以維護用路人安全。

(中時 )