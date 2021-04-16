近期台股高檔震盪頻繁，在傳產塑化、金融的大力撐盤，加上電子權值股回神，15日站上「萬七」並創歷史新高的17,076.73點，但成交量下滑，且下半年市場透明度尚未明朗、外資抱持觀望態度，提防部分個股逢高獲利了結，短期缺乏利多消息支撐走勢延續，預期將維持盤整局勢，建議回歸基本面，逢低布局大型權值股。

聯邦金鑽平衡基金經理人林建良指出，台股雖站上「萬七」，但因多空消息交錯頻繁，能否維持高點須密切關注四大變動因子，即疫情變化、拜登政府基建法案、加稅計畫、美國10年公債殖利率走勢。世界衛生組織（WHO）12日表示全球目前已接種超過7.8億劑新冠疫苗，但每周新增確診和死亡病例仍持續上升。

法國封城限制再擴大，巴西、印度確診人數仍居高不下，最嚴重的美國更出現6起施打嬌生疫苗後出現血栓的案例。疫情變化劇烈，是影響市場的重要指標之一，後續仍須密切觀察。

林建良指出，近期美國拜登政府積極推動基建法案，因造橋、鋪路產生的新需求，有望帶動塑化、鋼鐵及水泥等原物料產業，及更新寬頻網路、基地台設備也將帶動半導體、網通族群的需求。但未來兩輪刺激政策，皆需要通過增稅來解決資金問題，若拜登加稅計畫通過，預期將會衝擊股市。另先前美國10年公債殖利率上升，及獲利了結賣壓導致股債雙殺，最糟的情況已過，預期美債殖利率在第二季對股市的影響不大。

展望後市，林建良認為，近期台股將處震盪格局，短線看好塑膠、紡織、航運、電子大型權值股等族群。整體上國內外資金仍充沛，宜持續關注美國財政刺激政策與陸續公布的財報，逢低仍可加碼布局。

(工商 )