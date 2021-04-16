人行發布第一季度金融統計資料，強調今年以來貨幣政策穩字當頭，貨幣信貸保持合理增長，並持續保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速基本匹配，第一季金融機構新增貸款人民幣7.67兆元，年增人民幣5,741億元，對經濟恢復保持穩固支持力度，即流動性合理充裕，且貨幣供應量和社會融資規模增速利多，將提供大陸高收債續航力。

日盛中國高收益債券基金經理人林邦傑表示，以A股第一季業績預告來看，去年增速約為19.76％，A股盈利有機會實現正增長，同時從目前已披露第一季業績預告來看，預喜率接近95％，普遍呈現恢復性高增長的態勢，全年來看，A股整體盈利增長預計回升至15％左右，基本面獲有效支撐。

林邦傑指出，大陸製造業採購經理指數、服務業PMI、物流業景氣指數、公路物流運價指數、電商物流運行指數、挖掘機指數等六大資料相繼發佈，反映出當前經濟持續恢復，活躍度不斷提高。第一季外貿年增長29.2％，已是連續三季正增長，經濟持續復甦中。加上美國聯準會（Fed）重申通膨大幅攀升僅為暫時性現象，貨幣政策仍將維持寬鬆基調，有利資金回流具投資價值的大陸國高收益債市場。

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