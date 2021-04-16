謝采紋（采子）、何孟遠劈腿風波越演越烈，采子15日晚間落淚宣布退出《全明星運動會》向何孟遠女友荳荳致歉，而何孟遠在16日再度發表道歉聲明，鄭重向荳荳致歉，並同樣宣布退出《全明星》紅隊，何孟遠向家人、朋友及粉絲說道歉，「對不起社會大眾，對不起全明星，對不起紅隊、藍隊、綠隊，對不起小傑，對不起這個世界。我不是一個好人，我錯了，讓你們失望了，對不起。」江宏傑身為《全明星》紅隊的領隊，對此，16日獻上祝福表示：「謝謝孟遠對紅隊的貢獻和付出，加油。」

(中時 )