全球產業步入數位轉型，根據1111人力銀行調查，今年畢業的新鮮人，最想投入的產業分別是「資訊科技業」、「工商業服務(金融業)」及「民生服務業」，其中又以資訊科技業為大宗而金融業及民生服務業，近年也因數位轉型，蓬勃發展。全台各大專院校，則紛紛因應產業型態改變，投入教學資源，培養跨域人才。

中華大學自2018年起與微軟共同建置全台灣第1間AI+體驗中心，近期更擴大合作，共辦「微軟AI證照培訓營」；而龍華科大的數位內容中心則朝智慧科技、創新教育、影音媒體等3大教學主軸，要啟發學子跨域學習。

台灣微軟資深業務協理楊毓峰與教育認證業務經理吳修賢皆表示，非常樂見台灣微軟與中華大學持續深度合作，為產業界培育更多AI人才；中華大學校長劉維琪說明， 微軟AI證照培訓營，讓中華大學全校師生免費參與微軟的專業講師講授證照課程，在校內即可免費完成價值超過90美金且符合微軟行動考場規格之考證活動，免去預定遠端與國外監考官溝通監考規格的線上考試、實體考場之預約等冗長繁複程序，完善的服務讓全校師生非常踴躍參與。

而龍華科大數位內容中心以全新立體化、視覺化、多樣化的創意思考環境，啟發學生腦力激盪觀察力、整合數位領域工作坊，並致力發展「創新教育發展服務中心」，提供影視行銷、智慧機器人、物聯網、互動科技多媒體、智慧商務等PBL問題導向專班培訓人才。

在智慧科技方面，龍華科大旨在發展智慧機器人與AR/VR混合實境開發技術，推廣「互動科技技術服務」，並整合工程學院、人文暨設計學院及管理學院跨領域師生團隊。現由電機系張明弘老師互動機器人強化智慧科技研發能量，以及資網系林學億與蔡華文老師團隊，開發電腦視覺辨識系統，打造更為便利的人工智慧化管理。

(中時新聞網)