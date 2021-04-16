找工作原就是一場資訊不對的戰爭，求職者在面試前若能夠了解各大公司面試資訊、業務內容以及目標，可以為自己的求職戰力加分不少。

1111人力銀行發言人黃若薇提醒年輕求職者，網路求職陷阱多，最好選擇有品牌品質的人力銀行進行履歷的投遞。對於求才公司的疑慮或是求職內容的不確定，也可以上1111面試經驗談，這裡有眾多實戰經驗的網友在此暢所欲言，分享自己的求職過程。

像有位網友（啊勒喵）就分享自己大學就讀生物科技系（網友：沒錯，就是那個被大家砲轟出路很悲慘的科系），還在醫院擔任3年實驗助理，在歷經做工如雞肋的幾年職場後，抱著初生之犢不畏虎的一個精神，力拼轉到自己陌生的跑道－日商公司。

這位網友語重心長地說，「日商很多都要求即戰力，至少我看化學及醫療相關的日商通常都需要年資，收新人的比例較少，所以儘量在履歷多著墨，先打一份大概的範本，再從公司的職位為出發點寫你為什麼適合這份工作，接著，中文、英文、日文的履歷都要有是最好，我有把英文跟日文的履歷丟給以前的老師們修改過，我是相信有用心就會有回報，面試官看到應該也會比較舒服。」

啊勒喵還分享了他的重頭戲「去3間公司面試」，他寫到，面試前要做的準備，其實跟台灣公司差不多，只是一切得轉換成日文，「我面試了3間公司，面試官都是不會中文的日本人，全程都要用日文，有的還會穿插英文問題」，不僅如此，還把實際面試的應對情況，包括面試官提問的問題都一一列出來，讓有意求職的眾多網友一目了然。

像日本人的面試衣服要很正式的西裝、拿到名片請名字朝向自己照位置排、敬語的使用得如可以大大的加分、進門、坐下、離開說失礼いたします是禮貌以及提早個10~15分鐘抵達面試地點等這類小題醒也清楚標註。啊勒喵也告訴大家，「從3家公司的面試經驗，可以看到的是，日商都很在意你能不能長期工作」，他也建議大家最好要思考一下自己是否可以和為什麼可以。

還有逆質問也很重要，準備2~3個問題並配合時間去詢問公司，讓公司覺得你也是很認真地挑選適合的企業，像是「公司未來的方向」、「這個職位的一天行程大概是什麼」、「我這次的面試有什麼需要修正的地方嗎？」諸如此類的都是蠻不錯的問題。最後他也提出履歷不要亂槍打鳥每個都投遞，好好思考企業徵才的條件以及自身期許的公司，一定會有很好的結果的。

1111面試經驗談上面還有很多各行各業的求職者的面試分享，有一試就上、也有鎩羽而歸的分享，每位都非常熱心地分享，並羅列出面試需要注意的自我介紹、面試問題、面試服裝等完整建議，想知道錄取秘笈或是避開面試雷點？快上1111面試經驗談，超多「面試經驗」心得文章、「工作甘苦」經驗分享、「應徵技巧」文章等求職技巧分享給你。藉由這些面試者的實際經驗，能更加清楚自己即將面臨的挑戰，並做好準備提高錄取率。

(中時新聞網)