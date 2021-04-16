根據1111人力銀行調查，新鮮人跨入職場，除了仰賴在校培養專業能力，愈來愈多企業會針對求職者的「軟實力」進行評估。近期北部大專院校就吹起濃濃藝文風，首先是目前日本身價最高的當代藝術家奈良美智，於上月首度來台開展，選在台北藝術大學關渡美術館展出，各界轟動；位於桃園的中央大學，也自本月起，在中大藝文中心，展出旅法藝術家李文謙畫作，李文謙同時捐贈畫作「清淨如水」予校方典藏。

旅居法國多年的李文謙，自臺灣師範大學藝術系畢業後，便前往法國巴黎藝術學院深造。回到台灣後，曾先後任教於臺灣嘉義大學與臺灣師範大學，多年來的創作歷程，由西方油畫到東方水墨，在多媒材的應用上藝術家總能變換自如，創造出獨特的藝術風格。

「見山非山－李文謙個展」4月13日起在中央大學藝文中心開展，展出藝術家李文謙近30年來的經典作品，完整呈現他各個創作歷程的變化。李文謙的「海岩」系列，打破了一般人對「風景畫」的固定印象，加入了深刻的人文意涵。知名藝術學者李明明形容，那是一種「新人文風景畫」的展現，她說，李文謙曾長期以攝影鏡頭獵取自然中的景象，醞蓄多年的思想感情，在山岩系列中展示出來，突兀在麥黃小徑中的怪岩峭壁，有如窺視中的幽靈，蠢蠢欲動。

另外，日本當代藝術家奈良美智上月首度來台開展，總統蔡英文也親臨致詞，蔡英文指出，今年適逢日本311地震10周年，臺日交流協會共同規劃一系列臺日友情年系列活動，包括奈良美智特展、華山藝文園區的東北友情特展及音樂會，希望能透過謹記震災的傷痛，紀念臺日可貴的友誼。

北藝大陳愷璜校長表示，「用心」是他看著奈良美智先生布展時的身影，當下最深刻的感動。他說明，這個用心能讓人深刻的體會到，奈良美智先生如何想透過藝術來撫慰1年多來，整個世界遭逢疫情的災難。

《奈良美智特展 YOSHITOMO NARA 》自3月12日起至6月20日止，於關渡美術館2樓展區，展出奈良美智先生自1984年至2021年間創作之53件作品，想一睹奈良美智作品，定不能錯過。

(中時新聞網)