美國經濟數據表現優於預期，美股三大指數隔夜收紅。恆指午後飆高，一度升286點，至本周新高。

周五香港恆生指數收漲214.73點或+0.75%，為29007.87點。國企股(H股)漲127.90點或+1.17%，為11033.79點。煤炭股漲3.52%；傳媒印刷股漲2.53%；汽車股漲1.95%，為表現最好板塊。

重量級權值股集體上漲。騰訊漲1.5%；阿里巴巴漲0.9%；美團漲2.3%；小米漲2.1%。

中資電信股上漲。中國聯通漲2.29%；中國移動漲3.0%；中國電信漲2.7%。

汽車股上漲。吉利大漲7.1%；廣汽漲5.4%；長城汽車漲4.0%。

內地教育股意外跑出上漲。中教控股升9.1%；希望教育漲9.9%；新高教升6.7%。

中芯國際跌1.3%，報56.31港元。港交所數據顯示，中國的國家「大基金」於本月9日和12日合計減持中芯國際1億股，套現25.8億港元，大基金持股比例從10.2%降至8.9%。然中芯國際為中國晶圓製造龍頭廠，戰略意義重大，國海證券仍給予買進評級。

(時報資訊)