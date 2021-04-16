日前，東南亞網約車與外送餐點大鱷Grab，才剛透過空白支票公司，也就是特殊目的收購業者(SPAC)，完成一項破紀錄的400億美元交易案，並得以在美國那斯達克公開上市。現又傳出，Grab正考慮返回自己地盤新加坡進行二次上市。

回到自己熟悉的環境新加坡，將有助於讓鄰近當地的投資者，更有機會了解Grab未來營運布局。

上周，Grab才同意一家SPAC名叫Altimeter Growth的400億美元合併案，當時，也創下全球金額最大的SPAC交易。

Grab於2012年開始，先以網約車業務起家，如今已在八個國家與400多個城市都有其業務範圍，從食品與雜貨外送到數位支付等。 因為只在初期階段，尚不清楚Grab將在新加坡二次上市時，預備籌措多少營運資金。不過新加坡交易所中，目前市值最大的業者為DBS集團，也就是星展銀行，約在554億美元之譜。

針對前述報導，Grab與新加坡交易所皆拒絕評論。

Grab在新加坡二次上市，其實最大受益者是當地交易所。因為Grab現金滿手，應該不急需資金挹注，但對新加坡交易所來說，卻是有不一樣的考量。

在新加坡上市的業者，大都是房地產投資相關的，再加上制肘於小散戶，流動性不佳等，很多掛牌公司都以下市告終。同時，也讓一些高成長性的業者卻步，不敢至新加坡上市。

其實，在香港交易一直國金融市場首選，不過現在中美關係緊張，除中國大陸企業外，也有許多大公司考慮在其它地區掛牌。

目前，有28家公司在新加坡二次上市，包括來自馬來西亞與香港等大業主。若Grab屆時真的實現新加坡二次上市計畫，新加坡不僅可藉此大肆宣傳，同時，也會帶來群聚效應，吸引更多知名國際大企業，進駐新加坡掛牌。

(時報資訊)