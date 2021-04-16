總統府前資政、國民黨中評會主席團主席許水德辭世，享耆壽91 歲，國民黨將於4月19日下午1點45分於台北市第一殯儀館景行廳舉行告別式，蔡英文總統將親頒褒揚令，由前總統馬英九擔任主禮官，進行覆旗榮典；近日收到日本副首相麻生太郎、日本防衛大臣岸信夫及美國艾森豪協會主席喬治德拉瑪等美、日政要發來唁電，表達哀悼。

許水德於3月31日辭世，國民黨主席江啟臣日前指示黨祕書長李乾龍全力協助治喪事宜，李乾龍連日來主持多次治喪會議，召集黨內各部門與家屬討論相關細節。

國民黨將於4月19日為許水德舉辦告別式，當天將發送「許前院長水德先生行述」，由前副總統連戰題字，許水德追思紀念照則由國民黨前主席吳伯雄題字。

國民黨表示，葬禮中，將先由蔡英文總統親頒褒揚令，隨後進行覆旗榮典，由前總統馬英九擔任主禮官，前副總統吳敦義、江啟臣、立法院前院長王金平、國大前議長陳金讓擔任黨旗覆旗委員；考試院長黃榮村、監察院前院長陳履安、考試院前院長關中、考試院前院長伍錦霖擔任國旗覆旗官。

許水德歷任國家重要公職，從屏東教育科長推動9年國教，曾任台北市長、內政部長、國民黨祕書長，推動總統直選，民國80年奉派為駐日本代表，敦睦雙方友誼，並促進兩國文化與貿易交流。

包括日本副首相麻生太郎、日本防衛大臣岸信夫、日華議員懇談會、日本台灣交流協會、前日本眾議院副議長衛藤征士郎、「福岡日華親善協會」會長天岡健、日台交流協會前駐台代表沼田幹夫，以及美國艾森豪協會主席喬治德拉瑪等，紛紛向黨中央發唁電，表達哀悼。

日台交流協會台北事務所代表泉裕泰在唁電中特別提及，許水德是台灣首位獲贈旭日大授章之第一人且為前駐日代表，在台灣與日本的交流上貢獻良多，對許水德表達由衷的敬意。另外，家屬也請黨中央轉達，許水德一生樸實，懇辭各界奠儀與花籃。

(中時 )