英國時尚品牌SUPERDRY在代理商轉換為星裕國際後本月宣告重返台灣市場，已陸續進駐桃園大江、台中大遠百與高雄漢神巨蛋開新店；星裕國際總經理王立人16日更進一步指出，為重塑SUPERDRY設計形象，除了主打五大系列，訂價策略平均下修40％，也就是過去價格的六折價，且不再套用折扣戰，預計全台規模上看20家店，其中涵蓋百貨、商場與一家獨立旗艦店。

SUPERDRY先前因代理商轉換，一度退出台灣市場，如今在新代理商星裕國際代理下，宣告重返，除了訂價策略直接降價40％，新形象照亦相當吸睛，為國人熟知的巴西足球明星內馬爾（Neymar）著有機棉內衣上陣；王立人指出，SUPERDRY品牌僅有17年時間，過去因貝克漢等名人著衣爆紅，但近年亦因仿冒品隨處可見而低迷，此次重返台灣市場，價格下修很有感，且與英國更相近，過往常見「買一送一」的折扣將不復見。

SUPERDRY目前已陸續進駐桃園大江購物中心、台中大遠百與高雄漢神巨蛋等開設新專賣店，下半年計9月將計畫在台北再開出2-3新店，預計全台規模20店，並針對各店屬性鋪貨，甚至結合星裕國際旗下的摩曼頓等運動通路販售運動系列。

王立人強調，SUPERDRY重返台灣，鎖定25至35歲客層，以Original&Vintage、Superdy Code、Performance Soparts、Superdry Code與Superdy X等五大系列包括經典、運動潮流、專業運動、都會風格與潮流個性等滿足年輕族群需求，此外呼應SUPERDRY創辦人回歸要求品牌再出發，亦以永續地球的環保概念，喊出2025年前達成全系列採有機棉製作，鞋款皮革也採非動物皮革，外套內填飽暖物也將從塑料回收再製物料填充，響應愛地球。

(工商 )