台北電器空調3C影音大展14日開跑，台北市電器商業同業公會理事長廖全平表示，原物料價格大漲一至二成，貨櫃運輸也成本大幅上漲，不少廠商已面臨成本壓力，在這波促銷結束後，冰箱、冷氣、洗衣機價格恐上漲5～10％，而電視顯示器因面板價去年價格大幅上揚，5月推出新機可能上漲15％。

廖全平表示，天氣轉熱，加上加上七月起中小學加裝空調可望創造百億以上商機，節能家電的貨物稅減免延長二年，今年整體家電市場可望成長一成。由於家電廠面臨漲價壓力大，又是夏季新品新機推出旺季，此次台北電器展要求廠商將漲價前庫存與新品優惠給消費者，16日開展首日人潮比去年增加，預期可創造17億元商機，比去年增加一成以上。

此次電器展由於是廠商醞釀漲價前的促銷，因此各廠推出抗漲專區，促銷優惠格外吸睛，如大電視最高降幅達19萬、冷氣降3.3萬、冰箱與洗衣機降2萬、小家電千元有找、夏季電扇1元競標等。

5G物聯網時代來臨，各品牌家電紛紛發表最新商品，除了可連接手機WIFI、APP之外，還可運用聲控與揮手隔空操作，發展串聯全家電技術。由於夏季電費將漲、近來水清吃緊，可省電30％的新一級能效冷氣、冰箱，以及可省下四成以上用水的省水洗碗機與滾筒洗衣機等節能家電，詢問問度每年增加都增加二至三成以上。

(工商 )