根據1111人力銀行調查發現，學生對於就業的看法，普遍認為學校教育對於就業力的幫助主要包括養成專業知識與技能(61.9%)、授與學歷/文憑(52.5%)、提供就業機會(39.3%)以及培養解決問題的能力(30.4%)。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，「學」與「用」之間的落差是企業在求才過程中面臨最大的問題，因為校園中的所學與實務上的差距，造成人才的選用無法適才適性。

為建立產學研共同培訓高階人才的平台，引導博士級人才投入產業，以多元運用高階人力資源，由科技部主辦的「110年產業高階人才培訓計畫」，日前(4/14)在交通部集思國際會議中心5樓大會堂展開「博士級產業訓儲菁英甄選會」，包含培訓單位、合作廠商及博士級人才皆共襄盛舉，現場共有九家培訓單位，包含工業技術研究院、金屬工業研究發展中心、國家實驗研究院、農業科技研究院、國立中興大學、國立成功大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、臺北醫學大學等；還有知名科技大廠，包括仁寶電腦、億光電子、玉山銀行、中華精測、上銀科技與中強光電等近40家知名企業，開出優質好缺，積極爭聘博士級高手。

甄選會現場氣氛十分熱絡，超過百位博士級優質人才參與面談，雙方欲罷不能，談到超過活動時間半小時後才結束，顯見隨著景氣逐漸增溫，不少公司蓄勢待發，積極儲備即戰力人才開拓新局，創造就業市場雙贏。

「博士級產業訓儲菁英甄選會」預計4月19日(一)下午13:00-16:00於臺南市香格里拉大飯店還有一場，歡迎具有博士學歷的求職者參加，請儘速上科技部產業高階人才培訓計畫申請，並於當日親臨臺南活動現場媒合面談。

(中時新聞網)