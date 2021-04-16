新北市電影文化中心第一期即將在今年4月30日完工，但新北市議員陳偉杰卻發現，當初文化部答應提供百坪空間給新北協拍中心使用，現在卻要市府另覓地點，新北出錢、出力，卻什麼都沒拿回；侯友宜16日質詢時表示，中央這段時間堅持要新北另覓他處，市府會再溝通。

陳偉杰說，新北市協拍中心每年協助的電影作品高達七、八百件，不只幫忙找場景，對促進新北觀光也有很大幫助，為什麼當初部長鄭麗君答應給新北協拍中心空間，讓地方中央合作，一起提升電影產業，怎麼到了李永得部長就生變？他質疑是不是蘇貞昌說不要？不然為何換了一個部長就不認前帳？

侯友宜答詢說，文化部確實強烈表達，希望協拍中心不要進駐國家電影中心，他會再與中央討論，或至少要求未來二期可以給協拍中心發展空間，但他也不確定文化部會否同意。

陳偉杰認為，電影中心完全由新北市出錢興建，也同意無償提供文化部使用，現在連講好的100坪都要收回，簡直毫無誠信，他希望侯友宜堅持立場不要退讓，同時也提醒市長，將來跟中央互動可能要更小心，沒有白紙黑字都可能不算數。

據了解，文化部去年11月發函新北市府表示，由於國影中心擴大為行政法人影視聽中心，業務擴編，由過去國影中心編制110人擴增至180人，辦公室規畫空間已然不足，希望新北市府同意將原提供予協拍中心的100坪空間回歸影視聽中心使用。

新北市新聞局長蔣志薇表示，新北市全力支持台灣電影文化園區落腳新莊，這個回饋空間文化部已經承諾新北市民，請文化部要盡快提出更有誠意的替代回饋方案，以守護新北市民的權益。

(中時 )