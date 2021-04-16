為迎接2021自行車旅遊年，交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處（下稱縱管處）今（16）日在臺北花園大酒店舉行「2021自行車旅遊年騎趣花東」全國記者會。為宣傳即將在5月29日、9月11日熱鬧展開的「花東小鎮自行車漫旅（下稱小鎮漫旅）」以及9月10～12日粉墨登場的「2021 East of Taiwan 花東海灣盃自行車挑戰（下稱海灣盃）」系列活動，記者會中俄羅斯藝人安妮（小鎮漫旅代言人）、國際作家兼主持人吉雷米（海灣盃代言人）驚喜現身，分享自己在絕美花東的騎行經驗與花東人文帶給他們的心靈觸動。

藝人安妮擔任活動代言人，透過在地美食地圖、部落文化巡禮、經典景點指南，邀請民眾一起輕踩自行車，深度暢遊花東縱谷魅力小鎮，她在自行車漫遊時還遇到好客的原住民老闆，「老闆說我穿上原住民服飾很適合，要我嫁給她兒子當老婆，她還說兒子跟他一樣帥，老闆真的太可愛了！」

「小鎮漫旅」由代言人安妮拍攝宣傳影片，影片播放隨即獲得熱烈迴響，領人深度探索花東小鎮魅力。活動精心規劃4條特色路線，5月29日推出3條路線，包含「25K稻米之鄉老派約會」、「16.7K池上小鎮農村巡禮」、「17.6K海端部落秘境探險」，以及9月11日「46.9K板塊奇遇夏日手作」。路線蒐羅各式好吃好玩的景點，待參加者逐一尋訪，盡情騎乘遊玩的同時進行集點活動，依所集點數兌換限量贈品。為使參加者留下專屬回憶。

俄羅斯藝人安妮（右，小鎮漫旅代言人）、國際作家兼主持人吉雷米（左，海灣盃代言人）驚喜現身記者會。（名衍行銷提供）

更加碼推出「電光部落：竹砲體驗、阿美族串烤」、「崁頂部落—蓋亞那工作坊：小米脫穀體驗、布農族家庭餐桌風味餐」、「織羅部落：文化祭風味餐、情人袋DIY」、「藍帶主廚下鄉去」等加價購行程，保證讓參加者的花東小鎮行值回票價、回味無窮！

9月10~12日舉辦的「海灣盃」分為雙日400K、單日200K的長距離挑戰，選手將騎行在號稱全臺最美的公路路線—台9線、台11線，一次飽覽花東縱谷壯麗山色、療癒稻浪以及東海岸遼闊海景，途中亦將經過花東最美的193縣道、北花蓮經典雙潭(七星潭及鯉魚潭)。

另外不得不提的是今年首創的全新賽事「赤科山登山賽」，海拔約900公尺的赤科山，每到8、9月遍山滿開金黃色的金針花，選手將沿著赤科山產業道路蜿蜒而上，讓攻頂後一覽無遺的金色花海，洗去所有疲憊及煩惱。挑戰赤科山，您將以不同方式體驗赤科山的沿途景緻，享受無與倫比的成就感！另外活動還特邀時尚界設計奇才、曾任VERSACE（凡賽斯）首席印花設計師的華裔設計師 Daniel Wong，為海灣盃設計限量車衣，以強烈且細緻的代表性印花呈現花東的壯麗景致，兼具時尚與實用性，極富收藏價值。

記者會上還特別邀請旅法藍帶名廚鄭忠哲現場推介精心創作料理，為記者會增添風味。除此之外還有傅崐萁立法委員國會辦公室楊凱証主任、臺東縣關山鎮戴文達鎮長、花蓮縣壽豐鄉劉耀宗鄉長以及花東地區旅宿公協會等貴賓均到場共襄盛舉。

交通部觀光局周廷彰副局長致詞時說到，為了迎接2021自行車旅遊年的到來，觀光局已準備許久，在硬體部分，現今全臺已有400處自行車補給站，超過700家 「自行車友善旅宿 」，以及7500公里的自行車道。在軟體部分，約有100家旅行業者推出近300個自行車遊程，更由觀光局票選出30個經典遊程，期待打造臺灣成為最好的自行車旅遊王國，想到自行車就想到台灣。其中花東地區更是自行車旅遊天堂，有療愈的稻浪、無敵海景，還有部落美食，邀請所有人一起透過縱管處的活動，到花東地區體驗最難忘的自行車旅行。

縱管處表示，本處自行車活動已經邁入第四個年頭，正值2021自行車旅遊年，本處亦致力於自行車活動中求新求變，「小鎮漫旅」除了推出原住民部落文化美食體驗，讓參加者來場餐桌上的部落旅行；更推出藍帶主廚下鄉去，讓旅法藍帶名廚以花東在地食材創作的法式、臺式料理滿足饕客對美食的渴望。另外「海灣盃」帶來赤科山登山賽，相信亦會讓渴望挑戰自我的自行車好手摩拳擦掌、躍躍欲試。不論您熱愛自我挑戰或醉心深度旅遊，都可以在上述的活動中打造專屬您的花東自行車回憶！

「2021自行車旅遊年騎趣花東」全國記者會。（名衍行銷提供）

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