夾娃娃機改裝成賭博機台，賭客參與賭局之前必須加入特定的LINE群組，才能成為會員加入賭局。（苗栗縣警局提供／陳育賢苗栗傳真）

苗栗縣警察局近日接獲情資，指「女o聯盟」賭博電玩侵入竹南、頭份地區，將選物販賣機（夾娃娃機）改裝成骰子、麻將、象棋等賭博機台，檢警近日會同縣府搜索兩家夾娃娃機店，拘提2名主嫌及通知2名賭客到案，共計查扣改造機台28台、賭資13萬餘元，全案並依賭博等罪嫌移送法辦。

苗栗縣刑大指出，該賭博電玩是玩家1次投入20元硬幣即可擲骰子、麻將或象棋，依照賭具而異來訂遊戲規則，若符合中獎規定即可獲得新台幣4000至2萬元不等彩金，而在參與賭局之前必須加入特定的LINE群組，才能成為會員加入賭局並了解遊戲規則。

警方接獲情資後，前往可疑的夾娃娃機店埋伏蒐證長達近3個月，掌握其賭博電玩的犯罪證據，並報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦。

檢察官邱舒虹近日見時機成熟，掌握犯罪事證明確，立即指揮苗栗縣警局並會同縣府工商發展處，持搜索票分別至竹南、頭份兩家娃娃機店搜索，並拘提2名主嫌及通知2名賭客到案。

全案共計查扣改造機台28台（市價56萬）、主機板28片、骰子、麻將、象棋、手機、帳冊等賭具及現金賭資新台幣13萬7650元，全案訊後並賭博、電子遊戲場業管理條例移送地檢署偵辦。

縣警局長周煥興也提出呼籲，現今娃娃機遍布大街小巷，不肖業者掛羊頭賣狗肉變造成賭博電玩機台，容易使孩童、學生及青少年誤入賭博深淵，籲請家長多加關心孩子言行與身心狀況。

(中時 )