上班族每天有1/3時間都在職場工作，有鑑於員工健康才能為企業打拼，各大企業近年來日益重視健康職場，除響應政府運動企業相關認證之外，同時亦從身心靈著手，推出各項福利，企業不但祭出高規格健檢，更有公司還請專業臨床心理師、物理治療師為員工的健康把關。

固緯關心員工身心靈健康，公司不僅不定期會聘請臨床心理師到廠進行舒壓課程，教導員工如何紓壓、排解情緒，此外還每週聘請物理治療師為員工進行運動按摩，也指導如何改善姿勢，減少筋骨肌肉上的疼痛。

想讓員工每天上班都有好心情，到固緯總部上班，你還能到花園欣賞美景，下了班更能去附設電影院、KTV、健身韻律教室等娛樂、健身設施，甚至參加社團，多面向讓員工身心靈好好放鬆。

另外同樣成立超過40年，主要客戶為全球知名戶外運動用品品牌商的「智偉織造」，本於運動之於健康的理念，公司每年提供員工高規格健檢，除完整健檢項，當天結束後就能回家休息，不用再回公司上班。

而兩家企業福利在各層面均有著墨，不僅提供汽機車停車位，固緯還有半小時到1小時的彈性上下班，並在捷運新店線設有5個免費交通車接駁站。膳食方面，也都各設有員工餐廳、或餐費補助。

1111人力銀行舉行「2021幸福企業」票選活動，鼓勵企業提供好福利給員工，吸引優秀的人才，也鼓勵公司企業踴躍報名票選活動，優質企業讓更多人看到。

(中時新聞網)