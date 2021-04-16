駕駛耕耘機突翻覆水溝 農夫慘遭壓死 16:562021/04/16 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 59歲吳姓男子15日和另名吳姓男子在桃園龜山風尾街駕駛耕耘機時，意外翻覆，吳男送醫後不治。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 59歲吳姓男子15日和另名吳姓男子在桃園龜山風尾街駕駛耕耘機時，意外翻覆，吳男送醫後不治。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） 59歲吳姓男子15日和另名吳姓男子在桃園龜山風尾街駕駛耕耘機時，意外翻覆，吳男掉落水溝，雖緊急送醫急救，但吳仍傷重不治，詳細事故原因仍需警方調查，已經報請檢方相驗釐清死因。 據了解，吳姓男子15日10時40分許駕駛耕耘機時，機械意外翻覆，掉下數公尺深的水溝裏，吳男一起摔下，消防員獲報趕往現場，雖將吳男救起，但傷勢太過嚴重，急救後，12時許宣告不治。初步沒有發現外力介入，不過檢察官將和法醫相驗，釐清吳男死因。 瞎扯男室友撞牆猝死 女子涉殺人遭收押 亡母小明明離世4年 施易男百字文曝心境轉變 (中時 ) #吳男 #翻覆 #駕駛 #耕耘機 #水溝 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 墾丁玩水上甜甜圈摔落受傷 女護理師獲賠16萬多元 11:042021/04/16 社會 舒力基不侵台 吳德榮：反而使台灣穩定乾燥 09:482021/04/16 生活 男子疑酒後心情不佳點火輕生 民眾見狀急忙滅火 15:402021/04/16 社會 17歲檳榔西施遭絞殺焚屍 凶嫌情侶檔冤喊沒殺人 21:072021/04/15 社會 14歲國中少女與男網友約夜遊 無照騎機車撞路樹身亡 11:162021/04/16 社會 吳日云服裝秀翻玩沉香木 04:102021/04/16 時尚消費 媽祖出巡驚見「現金回收」 男曝5天戰績：沒想到真有人投 07:532021/04/16 生活 警查半套護膚店 34歲男客與57歲按摩女遭逮 15:082021/04/16 社會 中彰快速兩車互撞 黑色休旅車攔腰斷二截2駕駛受困 08:462021/04/16 社會 救護車線上即時傳輸心電圖 彰醫救回心肌梗塞患者 18:262021/04/15 健康 新竹拖狗男亂扯教不乖才施虐 民眾怒揪出本尊：根本非飼主 09:092021/04/16 社會 社會熱門新聞 1個月揭50件違停案 員警休假扮檢舉達人遭民眾毆傷 - 社會 28歲鮮肉所長勾40歲人夫警員 正宮爆：一天大戰好幾回 - 社會 【太魯閣偵結】亂移車奪49命 李義祥未構成殺人罪關鍵原因曝光 - 社會 【太魯閣偵結】起訴書曝光 還原翻覆經過 李義祥從沒打電話求救 - 社會 【太魯閣偵結】李義祥開怪手拖車 阿好站邊坡關鍵畫面曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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