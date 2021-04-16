59歲吳姓男子15日和另名吳姓男子在桃園龜山風尾街駕駛耕耘機時，意外翻覆，吳男送醫後不治。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真）

59歲吳姓男子15日和另名吳姓男子在桃園龜山風尾街駕駛耕耘機時，意外翻覆，吳男掉落水溝，雖緊急送醫急救，但吳仍傷重不治，詳細事故原因仍需警方調查，已經報請檢方相驗釐清死因。

據了解，吳姓男子15日10時40分許駕駛耕耘機時，機械意外翻覆，掉下數公尺深的水溝裏，吳男一起摔下，消防員獲報趕往現場，雖將吳男救起，但傷勢太過嚴重，急救後，12時許宣告不治。初步沒有發現外力介入，不過檢察官將和法醫相驗，釐清吳男死因。

(中時 )