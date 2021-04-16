隨著Ｚ世代步入職場，這群25歲以下的年輕人消費力日漸提升，開始成為各大品牌的目標客群。為了搶攻Ｚ世代商機，蝦皮購物「4.18月中狂購節」根據Ｚ世代消費習慣，祭出全站299元免運、蝦皮商城85折券、蝦幣100%回饋、整點瘋搶18折券、蝦皮超便宜夯品1元起瘋搶等5重優惠，再豪氣宣布蝦皮大樂透好評加碼，今(16)日晚8點前登錄你的大樂透彩券號碼，就有機會把累積獎金超過100萬元帶回家！

康泰納仕集團Ｚ世代白皮書指出Z世代消費目的不僅是滿足生活需求，更是為了彰顯自我風格，因此從穿搭配件、3C產品、運動用品到居家生活，Ｚ世代無一不精打細算。為此，蝦皮購物「4.18月中狂購節」精選Z世代喜愛品牌Apple、Dyson、Marc Jacobs等限時瘋搶，Marc Jacobs 相機包下殺57折8,000元有找，加碼開放人氣男星肖戰代言陌森墨鏡禮盒款預購活動價4,280元，下單獨家贈送代言人桌上型立牌！

「4.18月中狂購節」史上最狂5重優惠，買出精打細算最高境界：「第一重」即日(4/16)起進站就領免運券，4/18當日每人兩張全站299元超取免運券（其中一張限0點到2點使用）；「第二重」即日起進站就領蝦皮商城85折、92折券，4/18全天最高折2,000元；「第三重」即日起進站就領蝦幣100%回饋券，4/18當日最高回饋500蝦幣；「第四重」 4/18整點（0點、12點、18點）瘋搶18折券，最高折1,000元；「第五重」 4/18整點（0點、12點、18點）手刀瘋搶夯品1 元起（0點開搶：萊爾富茶葉蛋活動價1元、萊爾富台鹽海洋鹼性離子水即享券活動價13元、iPhone 12 128G活動價1,818元；12點開搶：幫寶適超薄乾爽嬰兒紙尿褲活動價18元；18點開搶：米家掃拖機器人G1活動價1,818元）。

「4.18月中狂購節」在4/18整點（0點、12點、18點）手刀瘋搶夯品。圖為iPhone 12。（蝦皮購物提供／黃慧雯台北傳真）

蝦皮購物為了讓全台灣Z世代消費者，都能搭上春夏潮流，於4/16-4/18搶先開跑曾創下單日近400萬業績的特力家超級品牌日！2021特力家首檔超級品牌日祭出各式收納神器下殺3折起，下單再抽Vitantonio多功能鬆餅機(市值4,880元)；此外，4/18獨家開賣人氣球鞋New Balance 237蝦皮獨家色、經典款New Balance 327軍綠橘；4/19 再祭出蝦皮購物獨賣超殺經典款New Balance 327米藍橘。4/19-4/20接力推出曾創下3天狂賣5,000雙球鞋的New Balance超級品牌日，活動期間領券最高現賺40倍蝦幣，任選兩雙獨家款球鞋帶回家最高賺1,400蝦幣！

即將邁入不能靠衣服、外套遮掩身材的炎炎夏日，買了潮流單品，也別忘了把身材練回來！蝦皮購物「4.18月中狂購節」推出「全民瘋運動」主題活動，挺Z世代動出火熱身材，4/17到4/22於活動專區累積消費滿499元就送統一陽光豆漿兌換券、單筆消費滿2,000元再抽市值7,990元Garmin手錶。活動期間運動大牌adidas、Nike等天天下殺3折起，連運動後放鬆筋膜的器材都幫你準備好了，4/20限定2,999元就可以入手輝葉美型口袋按摩槍。

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