台股由半導體龍頭台積電領軍，一路向上攻破「萬七」收17,158.81點新高，受財報陸續公布影響，台股多空消息紛呈，留意電子高檔風險，近期將以個股表現為主，看好科技上游與傳產類股，傳產中又有輪動效應，投信建議選股不選市，宜逢低分批布局。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，受惠國際盤面走強影響，美股指數持續創新高下，台股大盤也氣勢如虹，大型權值股領軍向上，攻破「萬七」歷史新高，後續仍樂觀看好資金行情，預料電子類股漲多風險較高，將以各類股表現為主，建議不妨慎選低本益比或落後補漲的標的。

經過15日台積電法說沒公布太多驚喜，會前幾檔大型電子股就出現高檔震盪，明顯帶動其他電子股落後補漲，半導體與IC設計類股仍有前景，預期將持續炒熱投資氣氛。周書玄建議，部分漲多電子個股，應留意高檔震盪，應拉高傳產操作比重，以分散重押電子產業之風險。

操作上，富蘭克林華美投信持續看好包括半導體（IC設計、晶圓代工、記憶體）、面板、航運、車用零組件、運動休閒（自行車、運動鞋）、原物料、紡織與塑化等類股。及隨著全球自動化趨勢投資，電動汽車產業的整合供應鏈，將積極挑選具表現機會的零組件與設備供應廠商，尋找投資利基與產業適合切入的布局點，建議擇優介入。

展望第二季，富蘭克林華美投信強調，台股仍具表現空間，近期財報公布消息面影響，部分大股東倒貨，漲多的標的應留意風險，宜分批進場，挑選低本益比或具業績支撐表現的族群，或利用台股基金以定期（不）定額方式扣款，中長期投資。

(工商 )