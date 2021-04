NISSAN ALL NEW SENTRA自上市以來,動感外型加上豪華內裝,屢創銷售佳績,尢其,新車具同級最佳17.7km/L油耗表現(註1),以及全車規標配ICC智慧型全速域定速控制系統、PFCW超視距車輛追撞警示系統與IEB/P-IEB車輛/行人防追撞緊急煞車系統等NIM主動安全配備(註2),廣受車主好評。

尤其在四月推出加價1萬元即可超值升級的「悅目特仕版」套件組(原價41,200元) (註3),搭載豪華炫黑空力套件、聲動JBL揚聲器及炫彩氣氛燈,外觀內裝全面進化,首批限量100組,甫上市兩周即迅速完售。

為感謝消費者支持,裕隆日產再追加ALL NEW SENTRA悅目特仕版第二波限量200組(註4),更享升級三大限量優惠,包括NISSAN Can Love捐款200元享2萬元購車抵用金(註5)、60萬元50期分期搶先圓夢專案(註6)、NISSAN車主增換購或介紹購車再享最高5,000元保修抵用券(註7)。

(圖/裕隆日產汽車提供)

豪華炫黑空力套件 獵駕帥氣再進化

ALL NEW SENTRA顛覆一般人對傳統房車想像,以豪華房車1.254寬高比例,打造兼具跑格且流線的潛伏式低車身,搭配雙色類敞篷車頂設計,侵略帥氣的外型,深受消費者喜愛。悅目特仕版更升級豪華炫黑空力套件,從前保桿、側裙到後保桿皆配上燻黑空力套件,為ALL NEW SENTRA優雅性格增添動感元素。

聲動JBL揚聲器 享受高品質聽覺饗宴

ALL NEW SENTRA不只外型吸睛,內裝配備經典舒適的3D Relax紓壓座椅、2,712mm軸距大器座艙,以及媲美休旅車的560L寬敞行李廂空間,更有同級唯一無線連接Apple CarPlay功能,帶給車主奢華且便利的駕馭體驗。悅目特仕版更與知名音響大廠JBL合作,推出聲動JBL揚聲器,讓每次駕馭都像一場音樂饗宴。

炫彩氣氛燈附七彩變化 隨心所欲變換氣氛

在內裝部份,則媲美豪華車質感,ALL NEW SENTRA前座艙跑格三環式出風口源自GT-R設計,並搭載同級最大9吋X-Media V智慧影音多媒體系統。悅目特仕版更為三環出風口增添炫彩氣氛燈,共有獵焰紅、魅影綠、霓幻藍、謎瀲紫、冰鑽白、暮光黃和星藍綠等七色變化,並可手動三段式調整燈光強弱,營造不同氛圍。

悅耳聲動 耀型奪目 ALL NEW SENTRA悅目特仕版享三大限時優惠

裕隆日產此次再再追加的ALL NEW SENTRA悅目特仕版第二波限量200組,更享升級三大限量優惠,包括NISSAN Can Love捐款200元享2萬元購車抵用金、60萬元50期分期搶先圓夢專案、NISSAN車主增換購或介紹購車再享最高5,000元保修抵用券。詳細資訊請參閱NISSAN官網http://www.nissan.com.tw。

註1:本優惠活動新聞稿所載之同級係指國產排氣量1.6L汽油中型房車;油耗資訊係根據經濟部能源局所進行測試之結果,其詳細測試條件請參閱經濟部能源局網站http://www.moeaboe.gov.tw,車主開車時,因受天候路況、使用空調、開車習慣等因素影響,實際油耗與測試值會有所不同。

註2:全面標配NIM智行科技主動安全配備係指PFCW、全速域ICC、IEB、P-IEB、LDP、LDW、FCW、3A主動全時防護系統等配備,其他配備僅於尊爵版及尊爵智駕版獨有。各車型之實際規格、配備及車色以實車為準,各配備之作動可能有其條件限制及安全警告,商品規格說明受限於廣告篇幅亦可能未盡完整,消費者於購買前務必洽詢NISSAN展示中心或參閱NISSAN官網、使用手冊或配備說明書詳閱相關說明。

註3:特仕套件為經銷商選配件。

註4:本優惠活動限於2021/4/30前下訂ALL NEW SENTRA新車並完成領牌程序者,公司法人車、大宗批(標)售車、租賃車、營業車等不適用。上述所載金額均為新臺幣。贈品以實物為準,恕不接受更換或折抵現金。各車規之實際規格、配備及車色以實車為準。數量有限,售完為止。

註5:NISSAN CAN LOVE之活動詳情及限制條件請洽各經銷公司或參閱NISSAN官網網頁說明。

註6:分期付款專案需繳交頭期款,最高貸款總金額為$600,000、貸款期數50期、首年利率2.5%、首年月付款$6,666。第二年以後月付款金額高於第一年,關於頭期款金額及第二年以後之利率,將依各車型交易條件而定。

註7:NISSAN有隨時修改及終止本優惠活動之權利,詳細交易條件請洽NISSAN各經銷公司,經銷公司並保留最後核准與否權利。

(中時新聞網)