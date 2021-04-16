大甲媽鑾轎在萬人擁簇下，今天下午進入花壇，在進入聖惠宮前又差點爆發衝突。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

大甲媽鑾轎在萬人擁簇下，今天下午進入花壇，在進入聖惠宮前又差點爆發衝突，白衣壯漢借著端供品，接近神轎之餘，猛揮雙手、強悍推擠，企圖搶轎，扛轎人阻攔，男子還不斷大聲叫囂，優勢警力一見狀況有異，以迅雷不及掩耳的雷霆之姿，給予團團包圍，把差點一觸即發的暴力化於無形。

大甲媽昨天在北斗，發生了推擠打架事端，讓今年原本要創下零暴力的進香又破了功，今天壯觀的進香隊伍進入花壇、彰化市，晚間駐駕永樂街天后宮，是回鑾行程最精采的高潮，上萬信徒都準備來朝拜。

今天下午鑾駕要進入聖惠宮前，竟有白衣壯漢，雙手捧著供品，接近鑾轎，當拱品被收下後，突然舞動雙手，衝向前企圖搶轎，被包圍還大聲叫囂，護在神轎周圍警力也雷霆動員

，團團包圍，迅速架走男子，警方的機敏反應，也讓信徒喝采，將可能衍生暴力衝突不能得逞。

大甲媽在北斗爆衝突後，為了防範各式各樣可能的狀況，彰化警方今天以國安等級的規格，投入上千名警力，部署在各路口，鑾轎前後更以優勢警力隨行護駕，一旦發生騷動，隨即以優勢警力給予包圍、隔離，把衝突可能性降到最低。

神轎預計今天晚上駐駕彰化市永樂街天后宮，預計11點起駕回鑾，警方已將廣場淨空，周邊架設鐵欄，部署警力人牆，嚴防再爆發搶轎衝突。

(中時 )