衛福部先前分2批採購的AZ疫苗，因施打數截至目前為止只有已採購量的十分之一，近日將開放一萬劑給一般民眾自費施打，引起朝野討論。國民黨立委鄭麗文表示，疫苗已經乏人問津了，施打竟還要跟大家收錢、揩人民的油？真的讓大家難以接受。他認為，疫苗應該要免費施打，對國人健康才能最快速獲得保障，希望陳時中立即改變政策。

鄭麗文6日在臉書PO指出，國民黨黨團提出兩個案子，都攸關非常重大的國際民生議題，我們希望盡速通過，因為這兩案都有非常緊迫的時效性。

第一、中華民國政府應該對日本將核汙水排放入海表達「嚴正抗議」。起因在於日本政府在沒有徵得周邊國家同意，就要將福島核污水排入海洋，如此倨傲無理、以鄰為壑的做法，已引起國際社會和周邊國家人民的強烈不安。中國大陸、南韓等國家都已向日本表達嚴重抗議，但這兩天蔡英文總統、蘇貞昌院長面對如次重大民生議題，竟然通通神隱! 通通沒有表示回應。

不僅如此，民進黨竟還不停模糊焦點，帶錯誤風向，釋放假消息，駐日代表謝長廷辯稱：「核汙水可以喝」，「台灣也排放核廢水」等離譜混淆視聽的言論。鄭麗文質疑，核汙水若可以喝，日本為何不把他排到河川或拿來灌溉當地農田？再者，台灣排放的「核廢水」，是核電廠「發電冷卻用水」，與日本福島電廠大量核污染外洩的「核汙水」完全不同，汙染程度更是天差地別。

鄭麗文強調，因為民進黨政府「逢美必軟，逢日必軟」，所以逼迫台灣人吃「有毒萊豬，輻射海產」，台灣民眾可以接受嗎？最後，他更籲請蔡政府不要一邊反核，一邊放水(核汙水)，請蔡政府重視國人反對意見，捍衛國人健康安全!請外交部正式去電，表達我國強烈反對立場，若等到日本真的把水排進大海，一切就都來不及了。

第二、AZ疫苗應全面免費施打!

AZ疫苗已經傳出丹麥停打，其安全性的確引起很大的疑慮，這也是為何僅僅30萬劑，我國到目前為止只有十分之一的施打率而已，完全不是像之前衛福部說的「AZ非常的安全」，衛福部甚至譴責媒體報導的「醫療人員施打AZ疫苗意願低」是假新聞。

事實證明「施打意願真的是低到不能再低了」，在這種狀況下，施打疫苗竟還要跟大家收錢、揩人民的油?真的讓大家難以接受。本來是超前部署，防疫第一名的台灣，不要在疫苗施打防疫下半場破功，變成超級落後。

鄭麗文還說，希望全民能平安的，快速的，免費的施打疫苗，希望陳時中部長立即改變政策，讓全民免費施打。以上兩案，希望在協商期間，民進黨不要呼嚨，不要擺爛，不要延宕，認真負責的給全國人民一個交代。

今日國民黨黨團提出兩個案子， 都攸關非常重大的國際民生議題， 我們希望盡速通過，因為這兩案都有非常緊迫的時效性! ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍ 一、中華民國政府應該對日本將核汙水排放入海表達「嚴正抗議」! ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉... 由鄭麗文發佈於 2021年4月16日 星期五

(中時新聞網)