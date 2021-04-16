看好車用電子及工業等高階產品需求，德微(3675)董事會通過投資1065萬7510美元(約新台幣3.04億元)擴增產線，受惠於二極體產業市況火熱，且亞昕合併綜效顯現，德微訂單能見度已到下半年，加上敦南車用產品將於下半年開始出貨，德微樂觀看待今年業績，德微預估，今年業績可望一路好到年底，全年業績有機會創下歷年新高。

德微科技近幾年在達爾協助下積極提升產品生產效率及競爭力，除合併亞昕及全面導入產線自動化，高技術門檻的車用電子產品亦在達爾協助下陸續通過各項車規認證，車用保護元件出貨也逐月攀升，德微也配合達爾集團政策，接收敦南車用產品設備，預計今年上半年敦南車用設備可以完成車用信賴度DFN及雷擊保護認證，並於第3季開始出貨敦南車用產品訂單。

隨著車用產品出貨逐步放量及敦南車用產品業績於下半年開始納入，德微預估，今年車用產品營收可望較去年倍數成長，佔營收比重可望達5%到6%。

有鑑於汽車市場與高端電子相關產品之應用快速增長，目前之產線已遠遠供不應求，德微今天董事會通過自今年4月19日到2022年3月31日投資1065萬7510美元(約新台幣3.04億元)，針對車用、工業及高端手機市場擴建自動化生產線，以因應未來客戶訂單需求。

受惠於遠端高階伺服器(Storage)、網通設備(Networking &Communication)及遠距生活需求，德微3月合併營收為1.61億元，年成長12%，創下單月歷史新高，累計前3月合併營收為4.48億元，年成長17%。

德微表示，目前訂單已看到第3季、甚至第4季，今年營運看起來很樂觀，全年業績有機會創下歷年新高。

(時報資訊)