美國財政部公布，因投資人預期利率將隨著經濟復甦走升而拋售公債，2月美國公債的外資流出金額創下逾兩年新高。

報告指出，外國投資人2月賣出美國公債達654.6億美元，較1月的賣出491.3億美元加劇，並創下2008年12月以來最大流出金額。在過去12個月中，投資人有9個月都在出脫美國公債。

2月外國投資人持有之美國公債部位從1月的7.119兆美元下滑至7.098兆美元。1月外資持有部位創下6個月來最大增幅。

道明證券（TD Securities）資深利率策略師Gennadiy Goldberg表示，許多投資人可能對利率走勢感到擔憂，並在利率將走高的預期下決定拋售美國公債。

美國10年期指標公債殖利率在2月底升至1.456%，遠高於2月初的1.077%。

美國加速施打新冠肺炎疫苖帶動經濟持續從疫情衝擊中復甦，投資人預期聯準會可能被迫提前升息，這樣的預期使固定收益的債券遭到拋售、債息隨之急升。

不過聯儲會已一再保證將堅守承諾，未來幾年內仍將維持利率不變，直到美國經濟與就業充分復甦。

2月美國公債的外資減持力道以日本居冠，其持有部位從1月的1.276兆美元下滑至1.258兆美元。分析師表示，這可能與日本的財政年度在3月底結束有關。

儘管如此，日本仍是美國公債最大的外國投資者。

中國持有的美國公債部位從1月的1.09兆美元提高至1.1兆美元。

道明證券資深利率策略師Gennadiy Goldberg表示，這波拋售有許多強力的賣家，但也吸引買家進場承接。

此外，數據顯示2月外資淨買入美國股票金額達139.9億美元，超出1月的淨買入118.68億美元，並為連續第10個月呈現買超。美國公司債2月份的外資淨流入金額為144.9億美元，較1月的淨流入188.7億美元放緩。

(時報資訊)