九族文化村經理黃瑞奇，暢談櫻花與文學的邂逅。（廖志晃攝）

詩人向陽的作品，變身為文創商品。（廖志晃攝）

南投縣文化局推「文學是門好生意」主題展。（廖志晃攝）

文學無所不在，文創商品更利於行銷，南投縣府文化局推出別開生面的「文學是門好生意─當文學遇上產業」主題展，用手機掃描即可連結成功的廣告文案、文創商品、文學改編的電影、舞台劇，以及詩人朗讀。

文學是門好生意主題展，16日開幕，現場開啟珍藏10年、結合文學家創作及商標的文學梅酒；包括文化局副局長李玉蘭、馬文君立委服務處主任黃世榮，縣議員賴燕雪、張嘉哲等人，一起為文學乾杯。

李玉蘭表示，文學在日常生活中以各種姿態出現，包括廣告文案、文創商品、娛樂、景觀等，是帶動飲食業、旅遊業、出版業、文創產業、健康樂活產業最好的媒介之一，文化局特別規畫展覽，就是凸顯文學的多樣性，展期至6月28日。

推動櫻花祭聞名的九族文化村經理黃瑞奇，本身就是文學家，他引述日本詩人的俳句《每個人站在櫻花樹下，都成為詩人》，凸顯文學與櫻花的聯結性，讓人詩興大發；歷年來還舉辦櫻花與文學對話、櫻花詩會，在九族的石雕步道也懸掛詩牌，讓遊客走路遇到詩，賞櫻讀詩也成為詩人；此外，九族也出版很多有關文學與詩的出版品。

埔里鎮金都餐廳經理藍元鴻，分享埔里藝文界與餐飲業的結合經驗，研發紹興美食、文學餐具、可以吃的紙、文學扇子等作品。

文學是門好生意主題展，展示文化局開發的文創商品，包括以詩人向陽《阿爸的飯包》詩作發想的餐具組合布包、《寫字》筆記本；王灝老師的月琴造型隨身碟、習字惜文紅磚杯墊；還有鄧相揚老師的文學作品《風中緋櫻》改編為電影、舞台劇等。

(中時 )