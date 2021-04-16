立法院跨黨派立委今主辦的「空污防制成效檢討暨務實改善方案」公聽會，要求環保署應於今年空污季前內檢討修正「空品嚴重惡化防制辦法」，將空污緊急應變門檻下修，並應於三個月內對外預告新版「空氣污染排放清冊(TEDS 11)」，以利持續改善空污。

今天做成10點結論內容涵蓋：國營事業檢討、環保署管制措施、特定行業空污排放標準制定、脫硝改善措施、工業鍋爐精進、柴油車補助、電動機車與電動公車補助以及啟動未知污染源調查等，主辦單位將持續嚴格追蹤監督並完備空污相關法令。

民進黨立委賴瑞隆指出，空氣污染防制方案推動至今已近一年；空污法修法至今也有一段時間，然而中南部空污仍較北部嚴重，他感慨在空污季時往返南北部，呼吸到兩種品質的空氣。他舉2020年為例，北北基20個測站，平均橘警以上天數僅有14.20天，全國平均33.02天，但高屏空品區14個測站，平均橘警以上天數卻達到66.29天。

民進黨立委洪申翰說，現行空污費太低，不足以讓民間有誘因啟動減污措施；環保署應定期和中南部民眾及團體座談，拿出更快、更有效的空污治理方法。

民眾黨立委張其祿提出三項訴求，興達電廠是最老舊的機組；排放標準比林口機組更寬鬆，應加速減污、汰換期程；此外，高屏空污總量管制應有下一期空污改善的規畫；最後則是大社工業區的降編，需要相關單位關注。

時代力量黨主席暨立委陳椒華表示，政府應該持續改善南部空氣，然而空品惡化緊急防治辦法，標準訂太高，應盡速研議降低門檻，讓機關在更嚴格的標準下，啟動應變措施。

國民黨立委吳怡玎則認為，氮氧化物對PM2.5、臭氧影響甚鉅。燃煤改燃氣，雖然降低了硫氧化物，但燃氣電廠依然會排放氮氧化物，呼籲政府單位、國公營事業重視氮氧化物的管控。

行政院環保署空保處長蔡孟裕報告時指出，環保署目前正辦理精進管制的辦法、措施，包括：特定行業排放標準、移動源管制的精進方向、研議營建工程空污防制的辦法等。

成功大學環境工程學系教授吳義林強調，臭氧逐漸取代PM2.5成為近年空品不良天數的主要原因；台南與高雄除了本地臭氧以移動污染源及氮氧化物為主，亦有其他縣市傳輸，有賴跨區治理；若要持續改善PM2.5和臭氧，須重視氮氧化物的管制；近年硫氧化物、氮氧化物已有下降趨勢，另應重視「有機碳」的管制。

中興大學環境工程系莊秉潔教授指出，近幾年台灣都會區肺腺癌病例不斷攀升，致病原因亦待釐清，並要求相關單位應啟動有機碳的調查。

地球公民基金會執行長王敏玲副提醒，雲嘉南高屏有23個測站的PM2.5仍相當嚴重。她要求環保署檢討高屏空品及恆春測站的問題，也獲環保署應允。

(中時 )