阿里山「螢火蟲季」正式開跑，擁有白色積木飯店美名的天成文旅-繪日之丘即日起至5月30日止，推出「繪日耀動-阿里山賞螢」三天兩夜住宿專案，平日入住精緻客房7,000元起、親子三人房8,000元起、溫馨家庭房9,000元起，另贈送「阿里山螢火蟲季限定-那一年的星空野餐半日遊」賞螢活動，大小朋友探訪享受賞螢假期，感受星空下野餐的趣味，捕捉季節限定美景。

阿里山遊憩資源豐富，是旅人遊覽嘉義必訪景點，位於阿里山腳下的天成文旅-繪日之丘是為旅宿首選，搭配「繪日耀動-阿里山賞螢」三天兩夜住宿專案，入住可享優惠價，依入住房型加贈價值1500元的「阿里山螢火蟲季限定-那一年的星空野餐半日遊」，內容含入住當日或次日(二擇一)傍晚5點從飯店出發前往阿里山賞螢私房景點，讓大小旅人猶如進入夢幻山谷般，體驗在點點螢光下野餐的樂趣，賞螢期間將由專業導覽解說螢火蟲圓舞曲，旅途中亦能夜觀嘉南平原壯闊景致，璀璨光彩景色彷彿置身於仙境，為旅程增添神秘。

宛如美術館般優雅的天成文旅-繪日之丘，於設計之初大量連結在地元素：阿里山、檜木、山嵐，館內採用溫馨木質調營造舒適氛圍，並以光與影為主題，搭配代言人嘟比錯落在公共空間中，帶給旅客獨一無二的住宿體驗。此外，入住旅客於每日早上10點至晚上10點可免費使用飯店七樓星空童樂室，包含無限量享用現場共多達50種以上的零食、糖果、餅乾、飲料與各式趣味小遊戲、手足球檯、飛鏢機、SWITCH遊戲等，另有全新登場的嘟比碰碰車及兒童超跑俱樂部設施，歡樂無比，使大小朋友流連忘返。

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