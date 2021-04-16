搶母親節孝親感恩商機，北投麗禧溫泉酒店今年首次推出母親節蛋糕外賣，由點心房主廚李俊儀精心設計兩款限定蛋糕，包含唯美巧克力款「可可伊人」與塔皮酥脆香濃的「檸香花園」，每顆特價980元（6吋），原價1,280元。過往只送不賣的母親節蛋糕，首度開放訂購，伴您與最愛的媽咪一同品味甜蜜時光。4月19日起至5月4日開放預購，4月24日至5月9日開放現場取貨，限量販售，售完為止。

「可可伊人」（980元/6吋），以72％黑巧克力慕斯作為主體，底層酥脆的榛果巧克力酥餅，搭配台灣香蕉、法國鹽之花特調而成的醇濃香蕉泥與特製巧克力香蕉奶餡層層堆疊，佐以清爽的橙花白巧克力慕斯與香橙佛手柑凍。口感滑順而不膩，感受多種巧克力帶來的濃密香甜，同時品嘗到橙花香氣與佛手柑凍的清爽滋味。

以初夏的綠意盎然為發想的檸檬塔「檸香花園」（980元/6吋），酥脆的法式甜塔皮疊上蜂蜜海綿蛋糕，搭以自製黃檸檬醬汁，抹上檸檬奶油餡創造酸甜、輕盈口感，夾入主廚特製薄荷青醬調味後的新鮮青蘋果餡，再擠上來自花蓮有機洋甘菊製成的白巧克力香緹，繽紛造型搭配清爽酸甜滋味，洋甘菊甜美香氣，擄獲媽媽的心。

(工商 )