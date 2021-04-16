台中市府推動美樂地計畫，以一年50座速度新闢改建，讓台中處處景點，打造花園城市。（盧金足攝）

台中市府推動台中美樂地計畫，位在單元二公益路上的黎新公園，整合周邊閒置空間，經擴建、優化，整體園區面積逾萬坪，為單元二面積最大公園，也是南屯區內除了文心森林公園、豐樂公園外，第三大都會型萬坪公園。

美樂地計畫以共融公園、陽光公廁打造優質全齡休憩環境，目前建設共融公園112座、改善陽光公廁35處、改善兒童遊戲場安全280處，今年預計再完成共融公園65座、陽光公廁18處並改善281處兒童遊戲場，全台中561座兒童遊戲場將改善完畢，美樂地計畫民調市民最有感，市府以一年50座速度新闢改建，讓台中處處景點，打造花園城市。

台中市單元二重劃區域內占地萬坪的南屯黎新公園落成啟用，為單元二公益路周邊房市再添機能，第二季將登場的精銳建設新案位在該公園第一排，面積逾1600坪的全街廓大基地，坐擁萬坪公園優勢。

「台中美樂地」計畫是近年市府重要施政計畫，實行2年來，市民的人均綠地比躍升全國第二位，打造共融、全齡、陽光的休閒環境讓市民很有感。

位在單元二公益路上的黎新公園，市府整合周邊閒置空間，經擴建、優化，整體園區面積逾萬坪，為單元二面積最大的公園，也是南屯區內除了文心森林公園、豐樂公園外，第三大都會型萬坪公園。

市府推動美樂地計畫之後，人均綠地面積大幅提升至9.56平方公尺，以每年改善50座公園為目標，預計增加7萬8000平方公尺綠化面積，朝六都中綠地面積之冠前進。

南屯黎新公園跳脫傳統，以「水、綠、動」三主題設計，串聯水域、滯洪池、水資源中心、綠地與圖書館，整合為藍、綠帶休憩空間，提供民眾休閒場域，期望成為都市中的生態基地。

整座園區規畫環狀水岸步道、樹林體健區、十二感官遊樂區、休閒綠地、生態小島、水質淨化教育園區等多樣豐富的設施。

園區內包括一座台中市立圖書館李科永紀念圖書分館，建築設計參考日本九州最美的「武雄圖書館」，綠建築與周邊公園綠意相融合，成為市民假日休閒的最佳去處，

集結數家米其林餐飲名店的單元二公益路，加上萬坪公園、圖書館的進駐，住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，歷年來名列台中十大豪宅的建案中，有六成以上都是擁有大型綠地視野，景觀因素是豪宅價格的強力支撐，保值、增值性受市場普遍認可。

(中時 )