新北市今年1月1日起開徵汙水下水道使用費，不過新北市議員何博文卻收到多起陳情，有民眾明明家中沒有接管，卻被強收水費，「這算不算市府搶錢？」；侯友宜答詢時表示，有弄錯就要退費道歉。

新北市府訂定「新北市汙水下水道使用費徵收自治條例」通過議會審議，今年1月1日發布實施，以每度徵 收5元計算，粗估3到4人的小家庭，每月每戶水費會增加100到150元 。

何博文表示，自治條例明文規定有接汙水下水道用戶才可以徵收使用費，但有民眾不接汙水下水道，結果在水費單被多收710元，算下來一年可能被收到4260元，還有人被收1045元，換算一年可超收6270元。

何博文認為，市府應該全面普查，當初預算編列有10億5000萬收入，其中有多少是超收？

侯友宜答詢時表示，水利局就這部分有弄錯要出面來處理，要退費道歉。

水利局長宋德仁則回應，當初是根據水單去對，只要民眾有疑慮，都能透過上頭的電話詢問，查證過後就會在下月水費中扣除。

(中時 )