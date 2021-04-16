崗山之眼人氣不再，高市議員方信淵指出，遊客人數每況愈下。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市議員方信淵今（16）日在議會質詢時指出，高雄十大觀光之一的崗山之眼人氣不再，甚至每況愈下。他提出數據，2018年有70萬遊客，未料到2020年只剩近39萬人，兩年內減了31萬遊客，建議多辦活動及行銷吸客。觀光局長周玲妏答詢表示，未來會加強行銷並透過新的活動吸引人潮。

方信淵表示，崗山之眼遊客人數每況愈下，遊客看不到什麼新東西，因此意興闌珊，觀光局後來也乾脆不收門票，希望行銷方面能多加把勁，絞盡腦汁盡快讓崗山之眼活起來。他建議每周辦一場活動，帶來人潮，也給表演者舞台發揮。

方信淵指出，崗山之眼2018年遊客有70萬人、門票收入2148萬元；2020年遊客38.9萬人、門票收入297萬元，未料到2021年1至3月只有11萬8728人次，而且還是不收門票的情況下。

周玲妏坦言，這是崗山之眼當前面臨的困境，單點一次性景點，很容易讓遊客看過不想再來，因此未來會再加強，透過新的活動導入人潮。至於議員建議每周辦活動恐怕無法，必須視局內人力等狀況而定。

觀光局去年10月起，推出崗山之眼、旗津貝殼館、壽山動物園等3景點免門票優惠，優惠本來到今年3月底截止，後來又加碼延期到6月，希望刺激遊客回流。

(中時 )