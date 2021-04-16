年輕學生送飲料。（周麗蘭攝）

提供洗臉冰水。（周麗蘭攝）

去年白沙屯媽祖到朝天宮進香受疫情衝擊，直到七月才舉行，香燈腳（隨香民眾）減少很多，今年參加踴躍，尤其今天鑾轎抵達北港，估計有10萬名信徒隨香，進香沿途見證北港人的熱情，涼水、飲食補給幾乎不中斷，一家起重機公司懸掛約50公尺高鞭炮接駕。

白沙屯媽祖到朝天宮進香大致有2條路線，一是循145縣道、另一是循台19線，今年白沙屯媽到雲林後先走145縣道（西螺、虎尾、土庫），再接台19線（元長、北港）。

在北港鎮僑美國小斜對面的淞陽起重機公司、順安吊車公司，出動2台吊車，一台懸掛10幾公尺寬的「恭迎白沙屯拱天宮天上聖母往北港進香聖駕」橫幅，一台吊著50多公尺長的鞭炮

在145縣道與台19的交會處的北辰派出所，是最熱門接駕之處，朝天宮方向的一側擺滿民眾發心提供的補給品，礦泉水、含糖飲料、提神飲品、冷泡茶、啤酒、咖啡、仙草茶應有盡有，補給站長達2公里。

北港鎮民熱情招呼，有家長抱著孫子體驗施比受有福的感覺，僑美國小學童端著冰茶逐一詢問「您要喝嗎？」，老公公彎著腰也招呼香客拿礦泉水，更多的是年輕人親切詢問「蠻牛需要嗎？無糖的紅茶喔？」熱情好客至極。

愈接近朝天宮飲食補給站愈多，因為白沙屯媽祖每年都是中午抵達，香燈腳會餓，現煮的麻油雞、擔擔麵、稀飯、羹湯料好實在，素食者也有粽子、素油飯、麵包，飲料、果汁不在話下。

北港鎮民說，每一年白沙屯媽祖來朝天宮進香，可看見人們最真誠的互動，提供茶水獲得快樂遠大於付出。

一家車廠員工走出辦公室送礦泉水。（周麗蘭攝）

漂亮的小姐送果汁。（周麗蘭攝）

自家有甚麼就端出來。（周麗蘭攝）

今天送切片西瓜的補給站也不少。（周麗蘭攝）

連啤酒也端出來。（周麗蘭攝）

現煮免費的麻油雞。（周麗蘭攝）

起重機公司、吊車公司的50公尺長鞭炮燃放。

(中時 )