「新台灣壁畫隊」開工前進行祈福儀式。（袁庭堯攝）

為紀念高雄市立美術館前館長李俊賢，高美館5月至9月將推出《TAKAO・台客・南方HUE：李俊賢》特展，16日「偏挺X要塞一致爐主俊賢」壁畫創作計畫先行展開，以南島植物為題材創作，在高美館園區西南隅立體停車場頂層建物壁面進行集體壁畫創作。

「偏挺X要塞一致爐主俊賢」壁畫創作計畫取英文「Painting」諧音，要向李俊賢致敬。24位曾與李俊賢共同參與「新台灣壁畫隊」移地創作的藝術家們組成「偏挺要塞壁畫隊」。團隊為紀念李俊賢任館長期間致力推動的「南島當代藝術計畫」，將以南島植物為題材創作，凸顯南島文化特色。

熱愛繪畫的李俊賢，認為在常民生活裡應當「時時有藝術、處處有藝術」，不同形式的藝術品，都可以在公共空間裡找到相對應的位置。他自1989 年於紐約回國後，加入戶外壁畫集體創作活動「90、壁畫、高雄」，2010 年與畫家李俊陽發起「新台灣壁畫隊」，在高雄橋頭白屋組織國内首見的壁畫創作基地。2018年，李俊賢足跡更遍及台灣外島馬祖東引鄉，遠至日本石卷市、義大利威尼斯。

5月8日開幕也將有一場由林強領軍及「北澤鋼影像」製作團隊，以強大的影像、音樂和熱情開演的「偏挺土地—南方HUE聲景影音會」。

音樂製作人林強則表示，近十年來他一直希望能透過音樂與台灣土地、藝術家連結。影音會中，他將以輕而細微的音樂風格，隱身於藝術家李俊賢的繪畫內，以音樂重新來詮釋其視覺藝術語言。

集體壁畫創作為期15天，傳遞壁畫隊成員心中對於李俊賢的緬懷情思，也再現其「為了台灣的前途」的核心精神。

(中時 )