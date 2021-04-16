美女插畫家「JANiE泥泥學姐」擁有傲人F罩杯火辣身材，身高卻只有153公分，讓她數次登上《批踢踢實業坊》表特板，還跨足YouTuber界又出時體寫真，人氣不斷飆漲。日前泥泥學姐分享逛美式賣場的美照，彎腰露出超深事業線，網友大飽眼福；後來她又出賣親妹真面目，眾人被超巨雙球震撼，網友更驚呼「比姊姊兇」。

泥泥學姐11日在IG曬出逛好市多日常照，她挑豬絞肉時想起小時候媽媽做的家常菜，不禁流口水喊「這真的超！好！吃！」；畫面中泥泥學姐穿著淡紫色低胸上衣，一彎腰看到胸前大面積肉色，超兇北半球幾乎快掉出來，讓粉絲全歪樓，「這個視角…懂拍」、「鮮奶」、「去好市多看球」。

泥泥學姐日前出賣親妹照片，超巨身材網友看呆。(圖/ 摘自泥泥學姐IG)

沒想到昨（15）日泥泥學姐突然出賣親妹妹，PO出日前一起逛好市多拍的照片，「這是我妹妹，給你們看一下」；泥泥學姐親妹穿著黑色合身T恤，長髮披肩，雙手放在購物推車上，照片從側面拍攝，讓她的上圍看起來特別巨大，而包包背帶又剛好在雙峰之間，邪惡視角讓她格外「兇猛」。

網友一看都很驚喜，紛紛熱情表示，「都是好基因欸」、「泥泥好可愛，妹妹也好可愛」、「到底要看哪裡」、「這比姊姊兇吧」、「巨」、「家族基因驚人」、「妹妹也可愛，我又暈了」、「妹妹也是好胸，這太大了吧」。

(中時新聞網)