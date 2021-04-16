熱衷公益不遺餘力的黃子佼（佼佼）16日出席「在地深耕繪出愛」彩繪牆發佈會，與唐寶寶一起為社區沒化並提升街區觀光盡一份力。兒時就喜歡畫漫畫的他也自爆，跟老婆孟耿如從認識後就很少作畫，他笑說：「老婆畫畫功力跟藝術天分太強，畫得也比我好，我有一些參展作品趕工時，其實都是老婆幫我潤飾完成，很期待她今年能夠再開畫展！」

近日《全明星運動會》采子搶閨蜜男友何孟遠事件持續延燒，黃子佼過去也曾與曾寶儀、小S鬧出三角戀，自嘲「老實說，我也不是成功的範例，但起碼我是過來人」，透露自己最近開了Podcast節目，提到過去經歷，以及其他人面對挫折的遭遇，他鼓勵新人可以多聽多學，「這條（演藝）路進來門檻真的是很低，可是要走到像我們這樣30幾年真的不容易，所以步步為營很重要。」並強調「危機處理」的重要性，「畢竟在演藝圈要紅雖然不難，但也不簡單，很多即將走紅的人很可能就是踏錯一步，最後喪失舞台機會，藝人要維持人氣一直是困難的課題，包括出狀況時要怎麼處理，都是一項考驗」。

黃子佼光是下半年公益代言便多達4個，儼然成為公益活動最佳代言人「專業戶」，不僅公益活動，也有2個商業代言，節目主持邀約更是不斷，5月開始有6個節目陸續上檔，且類型包羅萬象，舉凡音樂、實境、競賽各種型態，更從電視、網路、直播一網打盡，外加2個Podcast節目，讓黃子佼打趣形容是「報復性復工」，開心之餘，更感謝各方「乾爹」老闆的厚愛。他不忘兼顧歌手身分，5月將接連發行2支新單曲，加上之前的2首，光是上半年就有4首個人單曲上架。

(中時 )