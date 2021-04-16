「想說我的車這麼帥一直看嗎？」原PO購物完發現有2位大媽狂盯著愛車，不時來回察看。(摘自COSTCO好市多商品消費心得分享區)

美式賣場好市多（Costco）販售眾多高CP值的商品，是許多家庭的採購首選。不過，一位網友抱怨，近日逛完好市多時，有2位大媽在停車場鬼鬼祟祟盯著他的愛車，見他上車後馬上轉身落跑。原本不以為意的他，直到開車回家後才驚覺「中招了」！

原PO在臉書社團《COSTCO好市多商品消費心得分享區》上表示，今（16日）早上採購完回停車場準備上貨時，發現有2位大媽狂盯著愛車，不時來回察看。

「想說我的車這麼帥一直看嗎？」原PO本來沒把這事放在心上，直到回家後才發現，車身竟多了好幾道白色擦撞痕跡，崩潰直呼，「嗯..這麼大的停車格也會中。」同時，原PO想起那兩位彷彿做了虧心事般，行蹤詭異的大媽，「難怪兩位大媽看到我開車門 ，落跑的速度像在跑百米一樣。」

對此，不少苦主紛紛坦言，「好市多真的一堆不會開車的啊！連推車都可以擦到車！氣死！」、「會啊，推車撞的，空間留越大，有人會推推車從兩車格中間穿越的不亦樂乎」。一位網友指出，在台灣大多數人都習慣倒車入庫，購物完放置物品時，推車就比較容易擦到車身；然而在美、加的消費者都是車頭朝內，就沒有擦撞的問題。

(中時新聞網)