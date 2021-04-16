Xbox Game Pass 為微軟 Xbox 服務重要的一環。在今年 3 月 EA Play 及 Bethesda 加入Xbox Game Pass後，Xbox 的遊戲陣容變得更加堅強。台灣微軟消費通路暨裝置事業群 Xbox 產品行銷經理徐宏瑋表示：「次世代主機 Xbox Series X | S 玩家對於 Xbox Game Pass 服務的黏著度高達近 8 成。」有 Xbox Game Pass 的加持，Xbox 產品行銷經理徐宏瑋更樂觀預估，今年上半年 Xbox 在台灣的整體銷售，將相較2020年同期成長 3 倍以上。

Xbox 無線耳機支援空間音效 打造影音同步絕佳遊戲體驗。（台灣微軟提供／黃慧雯台北傳真）
Xbox 無線耳機支援空間音效 打造影音同步絕佳遊戲體驗。（台灣微軟提供／黃慧雯台北傳真）

今年 4 月起，微軟 Xbox將陸續釋出更多硬體更新，進一步提升 Xbox 玩家的遊戲體驗。玩家期盼已久的Xbox 無線耳機將於 5 月 14 日開始在台販售，豐富 Xbox 玩家的硬體陣容。Xbox 無線耳機以低延遲且 100% 無線方式直接與主機配對，且支援 Dolby Atmos、DTS Headphone:X 及 Windows Sonic 等高品質的空間音效（spatial sound）技術，讓玩家沉浸在逼真的音訊效果中，影音同步創造絕佳視聽體驗，使遊戲體驗最佳化，並可透過藍牙同步連結多個裝置，在玩家暢玩遊戲的同時，還可聆聽喜歡的音樂，或透過麥克風與隊友研擬戰術。

微軟推出全新 Xbox 無線控制器：電擊黃以及赤焰行動特別版。（台灣微軟提供／黃慧雯台北傳真）
微軟推出全新 Xbox 無線控制器：電擊黃以及赤焰行動特別版。（台灣微軟提供／黃慧雯台北傳真）

Xbox 的粉絲們也將在 5月迎來另一件值得慶祝的消息：兩款新版 Xbox 無線控制器即將推出，包含將於 5 月 14 日推出的電擊黃（Electric Volt），以及 5 月 21 日推出的赤焰行動（Daystrike Camo）特別版，提供玩家更多元的選擇。除了 Xbox 周邊持續推出新系列產品外，最新一波 Xbox Series X | S 次世代主機預購將於 4 月 16 日正式展開，於 4 月 30 日交貨。

《MLB The Show 21 》首次開放跨平台遊玩並同步登陸 Xbox Game Pass。（台灣微軟提供／黃慧雯台北傳真）
《MLB The Show 21 》首次開放跨平台遊玩並同步登陸 Xbox Game Pass。（台灣微軟提供／黃慧雯台北傳真）

除了周邊硬體設備全面升級， Xbox Game Pass 陣容持續進化也是 2021 年重要亮點。由 San Diego Studio 所打造的棒球遊戲《MLB The Show》系列最新力作《MLB The Show 21》將於2021 年 4 月 20 日首次開放跨平台遊玩，並同步登陸 Xbox Game Pass。此後 Xbox 玩家可化身為美國職棒大聯盟中的棒球選手，體驗刺激的棒球競賽！

台灣微軟也分享了 Xbox 未來的展望： Xbox 未來將繼續致力確保主機供貨穩定，2021 年 Xbox 也將更新多款遊戲大作釋出，持續造福玩家。如《模擬飛行》(Flight Simulator) 繼2020年在 Windows PC 上推出後，將於今年夏季登上 Xbox 主機平台；《世紀帝國 IV》(Age of Empires IV) 及《最後一戰：無限》(Halo Infinite) 也將於 2021 年秋季推出。而微軟 Xbox 也將參與 6 月 12 日至 15 日以線上型式舉辦的「E3 電子娛樂展」，更多消息將於 E3 中透露，請玩家們敬請期待。

Xbox 次世代主機預購、Xbox 無線耳機販售相關問題可洽經銷商。（台灣微軟提供／黃慧雯台北傳真）
Xbox 次世代主機預購、Xbox 無線耳機販售相關問題可洽經銷商。（台灣微軟提供／黃慧雯台北傳真）
Sony發表防水5G親民機種Xperia 10 III 夏初上市
蝦皮購物4.18月中狂購節iPhone 12限時開搶只要1818

(科技)

#微軟 #次世代主機 #遊戲主機 #預購 #經銷商