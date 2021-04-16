Xbox Game Pass 為微軟 Xbox 服務重要的一環。在今年 3 月 EA Play 及 Bethesda 加入Xbox Game Pass後，Xbox 的遊戲陣容變得更加堅強。台灣微軟消費通路暨裝置事業群 Xbox 產品行銷經理徐宏瑋表示：「次世代主機 Xbox Series X | S 玩家對於 Xbox Game Pass 服務的黏著度高達近 8 成。」有 Xbox Game Pass 的加持，Xbox 產品行銷經理徐宏瑋更樂觀預估，今年上半年 Xbox 在台灣的整體銷售，將相較2020年同期成長 3 倍以上。

Xbox 無線耳機支援空間音效 打造影音同步絕佳遊戲體驗。（台灣微軟提供／黃慧雯台北傳真）

今年 4 月起，微軟 Xbox將陸續釋出更多硬體更新，進一步提升 Xbox 玩家的遊戲體驗。玩家期盼已久的Xbox 無線耳機將於 5 月 14 日開始在台販售，豐富 Xbox 玩家的硬體陣容。Xbox 無線耳機以低延遲且 100% 無線方式直接與主機配對，且支援 Dolby Atmos、DTS Headphone:X 及 Windows Sonic 等高品質的空間音效（spatial sound）技術，讓玩家沉浸在逼真的音訊效果中，影音同步創造絕佳視聽體驗，使遊戲體驗最佳化，並可透過藍牙同步連結多個裝置，在玩家暢玩遊戲的同時，還可聆聽喜歡的音樂，或透過麥克風與隊友研擬戰術。

微軟推出全新 Xbox 無線控制器：電擊黃以及赤焰行動特別版。（台灣微軟提供／黃慧雯台北傳真）

Xbox 的粉絲們也將在 5月迎來另一件值得慶祝的消息：兩款新版 Xbox 無線控制器即將推出，包含將於 5 月 14 日推出的電擊黃（Electric Volt），以及 5 月 21 日推出的赤焰行動（Daystrike Camo）特別版，提供玩家更多元的選擇。除了 Xbox 周邊持續推出新系列產品外，最新一波 Xbox Series X | S 次世代主機預購將於 4 月 16 日正式展開，於 4 月 30 日交貨。

《MLB The Show 21 》首次開放跨平台遊玩並同步登陸 Xbox Game Pass。（台灣微軟提供／黃慧雯台北傳真）

除了周邊硬體設備全面升級， Xbox Game Pass 陣容持續進化也是 2021 年重要亮點。由 San Diego Studio 所打造的棒球遊戲《MLB The Show》系列最新力作《MLB The Show 21》將於2021 年 4 月 20 日首次開放跨平台遊玩，並同步登陸 Xbox Game Pass。此後 Xbox 玩家可化身為美國職棒大聯盟中的棒球選手，體驗刺激的棒球競賽！

台灣微軟也分享了 Xbox 未來的展望： Xbox 未來將繼續致力確保主機供貨穩定，2021 年 Xbox 也將更新多款遊戲大作釋出，持續造福玩家。如《模擬飛行》(Flight Simulator) 繼2020年在 Windows PC 上推出後，將於今年夏季登上 Xbox 主機平台；《世紀帝國 IV》(Age of Empires IV) 及《最後一戰：無限》(Halo Infinite) 也將於 2021 年秋季推出。而微軟 Xbox 也將參與 6 月 12 日至 15 日以線上型式舉辦的「E3 電子娛樂展」，更多消息將於 E3 中透露，請玩家們敬請期待。

Xbox 次世代主機預購、Xbox 無線耳機販售相關問題可洽經銷商。（台灣微軟提供／黃慧雯台北傳真）

(科技)