台股重回萬七之後，類股輪動的同時，金控類股亦出現越來越明顯的此消彼長，其中尤以元大金漲勢最為強勁，不僅已在15、16日兩天連續大漲，同時16日元大金股價再以超越前一日的漲幅，大幅上漲3.12％，每股上漲0.75元，目前的股價已來到每股24.75元，再創近一年的新高之外，總市值更一步到位直接飛躍3000億元大關。

綜觀各主要金控類股的表現，元大金的漲幅居全體15家上市金控之冠，而包括國泰金、富邦金、中信金、兆豐金、玉山金等市值前五大金控，大致股價維持平盤附近，元大金16日的漲勢在全體金控類股之中可說一枝獨秀，也更受市場矚目。

除了元大金的股價連續二日強勁上攻之外，受到市場矚目的另一個現象，是各大金控的股價淨值比，正開始出現變化；對此金融業人士指出，從消極面來看，股價淨值比以往是投資人在衡量該個股後續有多少投資空間相當重要的參考指標，目前股價淨值比相對低的金控，投資人在加碼時，較不會有「價格買在高點」的疑慮。

然而，若從更積極的面向來觀察，股價淨值比的高低，則是反應出投資人對該公司經營價值及未來發展潛力的認同；對此金融圈人士以各大金控的股價淨值比分布的最新態勢指出，目前包括兆豐金、第一金、華南金、合庫金等上大上市金控，股價淨值比大致介於1.22倍至1.33倍之間，其中以兆豐金的股價淨值比1.33倍為最高。

而其他位列市值前五大的民營金控，包括國泰金、富邦金、玉山金、中信金等，則以玉山金股價淨值比1.86倍為最高，亦為現在全體15家上市櫃金控股淨比最高的一家，另外，中信金的股淨比為1.1倍，而國泰金、富邦金的股淨比則不到1倍。

對於各主要金控的股淨比分布，金融業者認為，國泰金、富邦金的股淨比在各大金控之間偏低，可能來自於投資人對於IFRS新制執行對壽險業者造成的提存壓力，以及新台幣匯率升值等影響面的評估，目前應以公股金控位處1.22倍至1.33倍之間的股價淨值比，可說較位處於各大金控股價淨值比的「中位數」。

若檢視元大金在16日的股價淨值比，目前其股淨比已來到1.19倍，除了已超過中信金的1.1倍之外，還進而已觸及到4家公股金控股淨比的下緣。對此法人指出，倘若以元大金在金控獲利排名前五大，和兆豐金獲利約當之姿，以及資產品質等各種條件來看，應可以兆豐金的股淨比1.33倍作為合理的股淨比參考值，若以此來換算，則元大金的股價未來至少還有超過3元的上攻力道。

也因此，繼外資法人領軍大買超之後，自營商與投信亦加入大舉買超行列，這也反映出對於元大金合理的股價淨值比的預期。

特別是台股在外資湧入、頻創新高，且台灣產業越來越居國際重要地位等等條件的加持之下，現在台股大盤的「天際線」已完全不能用過去的歷史法則來衡量，亦使投資者對於有龍頭券商元大證券的元大金，不會再以對股市的「居高思危」來衡量其股價表現，再加上元大金不論是基本面的獲利表現，或是現金股利發放水準，在在都名列前茅，也因此一併推升元大金股價淨值比的表現。

而15家上市金控在本身基本面獲利、股利決策，以及財務體質等多方要素交互影響之下，未來繼市值之外，股價淨值比已可預見也將出現大洗牌。

(工商 )