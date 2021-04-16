28歲高姓男子，充當大陸詐騙集團在台業務對口，負責收購大量國內外人頭帳戶，擔任收受、轉匯贓款的水房角色，刑事局國際科接獲情資展開偵辦，將高嫌等6人拘提到案，初估從去年4月迄今，該集團經手金額高達1.2億元，並向法院聲准扣押7261萬元的動產及不動產，高嫌等3人遭收押禁見，另3嫌以5至50萬元交保。

警方調查，詐團以網路交友手法，誘騙被害人投資，高嫌負責收購人頭帳戶，將贓款層層轉帳後以地下匯兌方式洗錢，並邀集打電玩認識的方姓、杜姓友人加入該集團，從去年4月迄今，以人頭帳戶轉帳、提領現金逾1億2000萬元。

警方統計，共有逾百名被害人向警察機關報案，台北地檢署指揮專案小組陸續在北市、新北、桃園等地搜索拘提高嫌等6人到案，共查扣手機16支、現金96萬元、電腦、U盾10個、金融卡7張等贓證物。為保護被害人後續求償權利，檢警向法院聲請扣押高嫌等人名下銀行帳戶及新北豪宅等不動產共7261萬元。全案訊後，依詐欺、洗錢、組織等罪嫌移送法辦。

(中時 )