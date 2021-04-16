益張(8342)第2季工作天數恢復正常水準，又有商用置物設備訂單開始挹注，業績表現可望將於首季。益張為縮短客戶等待交貨，積極擴張自動化設備，也陸續拿到歐美及日本大型客戶的合作機會，產品競爭力大幅提升，有利營運表現。

益張2020年營運重返回到成長趨勢，展望2021年，全球去中化已成趨勢下，在日系與美系客戶訂單持續增加，及歐洲客戶訂單恢復成長態勢，有助營運成長。在獲利方面，公司持續增加高附加價值產品，與加強上下游垂直整合，有助獲利維持高檔水準。不過，因2020年業外利益墊高獲利基期，2021年整體獲利將呈現衰退的局面。

商用置物設備主要用於各種倉儲及商業展示用途之五金設備，包括醫療照護、倉儲物流、商店展示與飯店餐飲等。益張2021年在日系與美系客戶訂單小幅成長歐洲客戶訂單恢復成長態勢，法人預期商用置物設備營收將小幅成長3%左右。

而主要用於家庭、餐廳等展示及收納用途DIY金屬傢俱的功能架方面、組成置物架、設備及功能架需求原料的伸線加工，以及各種零配件及廚房、浴室廚房用架等DIY五金金屬的其他配件，2021年營收預估將呈微幅的減少。

益張首季營收年減1%，第2季在工作天數恢復正常水準，加上商用置物設備訂單開始挹注，法人預期，營收可望季增5.7~5.9%，將落在3.9億元左右。2021年全年度營收將成長2%左右，金額將在16億元附近。

(時報資訊)