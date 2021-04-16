有巢氏房屋根據實價登錄資料，統計2020全年度台中市屋齡5年以上中古屋交易的熱門路段，發現西屯區受購屋民眾青睞，在前10大熱門交易路段中，佔據4名之多，路段分別為國安一路、西屯路二段、至善路和臺灣大道三段，每坪房價落在21-26萬元之間。其中，「國安一路」以年成交205件成為台中市2020年中古屋最熱門交易路段的冠軍，而第二名則是北屯區的「文心路四段」，以198件的成交量緊跟在後。

若是想買到低價區段，從台中市前10名的熱門交易路段可看到，房價相對優惠第一名在西區的「三民路一段」，周邊每坪房價16.2萬元，而北屯區「北屯路」以每坪單價17.5萬元居次，北區「進化北路」則以每坪17.6萬元排名第三。

觀察台中去年前10大熱門交易路段，西屯區「國安一路」以年交易205件居冠，北屯區「文心路四段」、西屯區「西屯路二段」則以198件及142件位居二、三名。

永慶不動產台中中科國安加盟店店長張雅婷表示，「國安一路」是工程師密集地！因為通勤便利，到中部科學園區只要5到10分鐘，吸引許多中科就業人口來此覓房，尤其以屋齡10年內的電梯大樓最受矚目，主要房型為兩房、三房含車位，總價落在900萬至1,200萬元。

而交易量第二名的「文心路四段」，擁有完整生活機能和交通建設。張雅婷指出這裡不僅有捷運綠線、餐飲集團進駐，加上機捷特區和單元十二重劃區推案量大、住宅多，一直是台中市民心中的明星生活圈。另外，交易量位居第三名的「西屯路二段」，則是受惠水湳經貿園區的建設利多帶動，加上鄰近逢甲商圈，在自住、收租市場中同時獲得青睞。

(時報資訊)