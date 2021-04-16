市府相關局處首長向議長張清照報告「清水國民運動中心」規劃進度。（議長張清照服務處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市海線居民殷切期盼「清水國民運動中心」盡快誕生，台中市議長張清照緊盯進度，目前已進入規劃設計階段，初步設置全台中最大健身房、專供兒童及樂齡長者的運動空間、游泳池等設施， 最快將於年底動工。

台中市運動局長李昱叡、新建工程處長陳聰仁等16日報告規劃內容及進度時表示，建設最花時間是用地取得，「清水國民運動中心」土地徵收經過冗長程序已經完成，運動設施項目經過討論調整，將最近非常夯的健身房「體適能運動中心」擴大到1200平方公尺，成為全台中空間最大的場地。

此外，1樓規劃「兒童運動中心」及「樂齡運動中心」，希望讓運動全民普及，無論男女老少都可使用，另還有長25公尺、8個水道的游泳池；2樓則有「體適能運動中心」、「綜合運動場」；3樓規劃為「綜合球場」、「競技運動場」，總樓地板面積近萬坪，將來可打羽球、籃球、桌球、游泳、跳韻律、做SPA等，以及彈性使用的競技及集會場所。

議長張清照則要求市府上緊發條加快腳步，也建議建物外觀設計加強特色，融合清水在地人文或景觀特色，將來完工成為海線新亮點。李昱叡、陳聰仁指出，工程興建期程正緊鑼密鼓進行中，目前運動項目完全確認後，將進行發包，最快年底可動工。

「清水國民運動中心」土地位在清水區鎮政路，面積2萬3000多平方公尺，最早是由前議長張清堂爭取興建「清水運動公園」，後由其胞弟、現任議長張清照在擔任副議長任內向市府爭取6億3000多萬元預算，擴大興建為「清水國民運動中心」，地方上引頸期盼盡早施工。

(中時 )