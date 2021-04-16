國內AZ新冠疫苗打氣低迷，中央流行疫情指揮中心宣布今起開放第四類公費對象接種疫苗，並從21日起，開放有特殊需求的民眾自費施打疫苗，收費上限500～600元不等，但能否刺激打氣，加速疫苗施打，仍待觀察。AZ疫苗由英國牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）共同研發，台灣目前已取得約31萬劑，其中11.7萬直接向廠商洽購，疫苗效期至6月15日，另19.92萬劑則經由COVAX平台取得，疫苗效期只到5月31日。

然而，國際屢傳民眾施打AZ疫苗後出現血栓事件，衝擊國人對該疫苗的信心，加上國內疫情平穩，因此自3月22日疫苗開打以來，經過3個多星期，只打了2萬7,000多劑，接種率僅近9％，指揮官陳時中也坦言，以目前每天施打1、2,000劑的速度，要在2個月內打完這些疫苗，確實很可能打不完，一旦過了效期，疫苗恐怕只能作廢。

4月21日起，有特殊需求的民眾可自費施打AZ疫苗。(圖片來源 / 中央流行疫情指揮中心提供）

●自費接種新冠疫苗 收費上限500～600元不等

為加快疫苗接種速度及疫苗涵蓋率，今起再開放第四類公費對象接種疫苗，包括因外交或公務需求必須出國、代表國家出國的運動員、選手等，可以透過各縣市指定接種醫療院所的預約網址或專線預約接種。

考量目前公費接種對象僅開放醫事人員、中央及地方政府防疫人員、高接觸風險第一線工作人員、及因特殊情形必要出國者，恐有更多不在優先公費施打的民眾也有接種需求。因此，4月21日起將提供1萬劑疫苗供有特殊需求的民眾自費施打，包括有商務、出國工作、留學以及就醫等人道考量者，可至31家設有旅遊醫學門診的新冠疫苗接種專責醫院施打，並採預約制，配合醫院安排集中接種。醫學中心、區域醫院及地區醫院的每劑收費上限則分別為600元、550元及500元。

即日起，第四類公費對象可預約施打AZ疫苗。(圖片來源 / 中央流行疫情指揮中心提供）

●打過疫苗 能縮短居家檢疫天數嗎？

但為何不直接開放全民公費施打，加快疫苗接種速度？陳時中回應，一旦開放至65歲以上長者施打疫苗，人數會非常龐大，目前仍保留給有較高風險直接接觸病毒者，讓他們想打儘量都能打得到，之後再逐步開放，「但不會等太久。」

因此，目前自費接種疫苗只收取第一劑的費用，很可能8週後接種第二劑時，政府已擴大公費接種對象，屆時可能只收取80～150元的掛號費。

此外，指揮中心調整國籍航空人員的檢疫措施，只要完成2劑疫苗接種2週後，長程航班的航空員返國後只要進行7天自主健康管理，結束當天核酸檢驗陰性即解除自主管理，短程航班則不須自主健康管理，只要落實防疫新生活。

而一般民眾接種疫苗後能不能比照航空人員，縮短返國後家檢疫的天數？陳時中表示，在疫苗接種涵蓋率不夠高的情況下，還是要有其他配套措施才能思考縮短檢疫天數，例如有可靠的抗體檢驗測試工具。他強調，打疫苗是台灣的未來式，台灣要開放國門，勢必要增強自我防禦力。

有服用避孕藥或接受荷爾蒙治療者，建議先停藥至少28天再評估是否施打AZ疫苗。(圖片來源/康健雜誌提供 陳德信攝）

●避孕藥、荷爾蒙治療停藥至少28天 再評估施打疫苗

指揮中心提醒，民眾疫苗接種前，應與醫師討論評估相關風險後再接種；接種後應在現場休息並觀察至少30分鐘，確定狀況穩定後再離開。

此外，服用避孕藥與接受荷爾蒙治療為引起血栓的危險因子，如欲施打疫苗，建議停藥至少28天；接種疫苗後14天內，如果出現呼吸困難、胸痛、持續腹痛、四肢腫脹或冰冷、持續嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、非注射部位出現不尋常出血點、紫斑等症狀，應立即就醫告知疫苗接種史，以釐清病因，盡速診治。

(中時新聞網)