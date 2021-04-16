新北市淡水區知名的「味香魚丸店」，王姓員工2020年3月製作魚漿時，左手意外遭捲入、受傷，事後不幸截肢，士林地檢署偵查後，認定該機器未裝設防捲入的安裝設施，導致王男工作時受傷，依過失致重傷害罪起訴許姓老闆。

起訴指出，王姓員工去年3月28日晚，在店內進行打碎魚肉作業時，左手遭機器入料口的螺旋軸撥片捲入，導致中指重傷，最後骨折截肢。

魚丸店許姓老闆開庭時，坦承絞肉機沒有加裝防捲入設備，但表示有落實職業安全衛生教育訓練，經常提醒員工操作絞肉機時要特別注意，認為店家還是有盡到部分責任。

士檢審理後認為，絞肉機按規定必需裝設安全防護措施，或採取書面確認、SOP作業流程等職業性安全衛生法規定，使員工確實掌握操作絞肉機流程，但魚丸店並且嚴禁止員工用手調整碎肉進入機器，或要求用壓棒進行調整，認定許男有疏失，依過失致重傷害起訴。

(中時 )