經營團隊以「一幢老屋 復興一條老街」理念為核心，為梧棲老街注入一股活水。（陳淑娥攝）

「原梧棲警察官吏派出所及宿舍群」變身為「梧棲文化出張所」，「復刻」舊派出所廳舍主要功能將提供旅宿。（陳淑娥攝）

「原梧棲警察官吏派出所及宿舍群」變身為「梧棲文化出張所」，「復刻」舊派出所廳舍主要功能將提供旅宿。（陳淑娥攝）

「原梧棲警察官吏派出所及宿舍群」變身為「梧棲文化出張所」，「復刻」舊派出所廳舍主要功能將提供旅宿。（陳淑娥攝）

「原梧棲警察官吏派出所及宿舍群」變身為「梧棲文化出張所」，「復刻」舊派出所廳舍主要功能將提供旅宿。（陳淑娥攝）

「原梧棲警察官吏派出所及宿舍群」變身為「梧棲文化出張所」，「復刻」舊派出所廳舍主要功能將提供旅宿。（陳淑娥攝）

「原梧棲警察官吏派出所及宿舍群」變身為「梧棲文化出張所」，「復刻」舊派出所廳舍主要功能將提供旅宿。（陳淑娥攝）

人文國際公司執行長黃信彰表示，營運團隊以「一幢老屋 復興一條老街」的理念為核心打造「梧棲文化出張所」。（陳淑娥攝）

台中市定古蹟繼頂街派出所活化成功後，「原梧棲警察官吏派出所及宿舍群」變身為「梧棲文化出張所」，將於18日盛大開幕。經營團隊以「一幢老屋 復興一條老街」理念為核心，除舉辦展覽、老街說故事以及提供喝咖啡場域外，更「復刻」舊派出所廳舍主要住宿功能，讓遊客在梧棲就能體驗日據時期警察官吏的生活經驗。

台中市文資處表示，「原梧棲警察官吏派出所及宿舍群」為日據時期建造，距今已90年歷史為市定古蹟，包含派出所廳舍併宿舍、雙併磚造宿舍、單戶木造宿舍、單戶磚造宿舍以及防空洞一處。2017年進行全棟整體性修復，於去年竣工後，委託人文國際公司進駐經營。

人文國際公司執行長黃信彰表示，營運團隊以「一幢老屋 復興一條老街」的理念為核心打造「梧棲文化出張所」，加上梧棲老街具港街文化胎動地的歷史身分，運用「老屋老街說故事」心情，串聯與港街有關文化元素，並規劃一系列古蹟保存、文化教育推廣活動和再利用計畫，希望藉由一幢老屋與在地居民共同復興老街。

副館長孫靖婷表示，「梧棲文化出張所」不僅充滿藝文氣息，更「復刻」梧棲警察官吏宿舍群主要功能，將陸續規劃「所長的家」、「副所長的家」、「巡佐的家」等3棟木造、磚造建築供旅宿，讓遊客在梧棲就能體驗日據時期警察官吏的生活經驗，待通過申請後將開放預訂。

「梧棲文化出張所」將於18日熱鬧開幕，許多外地遊客慕名造訪，未演先轟動。孫靖婷說，當天將有「童建銘陶藝展」、「港街風情特展」、「繪本說故事」、「文化市集」以及「老屋、老街導覽」等精彩活動，現場也販售咖啡、冰淇淋等，歡迎民眾共襄盛舉文化饗宴。

梧棲文化出張所將開幕

(中時 )