台灣發展六大核心戰略產業政策，規劃5G、晶片、健保資訊系統與關鍵基礎建設等核心產業導入資安卓越技術，歐盟成員國芬蘭佈局資安產業多年，與台灣廠商與產業具有高度互補性，尤其來自蓬勃電信業支援的芬蘭智慧醫療產業，造就豐沛投入軟體與AI開發專業人才等產業優勢，

15日台芬(蘭)經濟合作會議上針對「AI智慧醫療」、「工控、醫療資安」等議題，雙方進行深度研討。資策會執行長卓政宏與芬蘭國家商務促進局(Business Finland)執行長Mr. Risto Vuohelainen共同主持，經濟部政務次長陳正祺、芬蘭就業與經濟部副部長Mr. Petri Peltonen擔任致詞嘉賓。

芬蘭政府透過立法建置獨特的基因資料庫，開放數據以進行基因組合學與臨床數據分析的研究，也成為會場中另一項台芬廠商的潛在合作契機。

芬蘭國家商務促進局健康福祉計畫團隊Ms. Meria Heikela，芬蘭資安產業聚落執行長Mr. Mika Susi，皆為芬蘭推動智慧醫療及資安產業重要推手，視訊會議上主講芬蘭相關發展的最新進度，台方則由成大醫院健康數據中心執行長蔣榮先、資策會產業情報研究所組長韓揚銘分享台灣近況，並進行雙方意見交流。

(工商 )